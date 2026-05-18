抗疫曾失言…10天前還發表署名文章 正部級王曉東被查

中國政壇再有「老虎」落馬。中央紀委國家監委17日通報，14屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任王曉東，涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查與監察調查。現年66歲的王曉東，仕途橫跨江西、貴州與湖北，新冠疫情爆發時擔任湖北省省長，被輿論質疑抗疫不力，是近年再度被查的正部級高官。

綜合界面新聞、中新周刊報導，王曉東出身江西省委農村政策研究系統，1993年跨省赴貴州發展，歷任省委副秘書長、省委秘書長等職，2000年40歲即升任貴州省委常委、貴陽市委書記，晉升副省級幹部，被視為仕途順遂的地方要員。2011年底轉任湖北，2017年正式出任湖北省省長，直到2021年卸任。

2019年新冠疫情爆發期間，王曉東多次代表湖北官方出面說明防疫情況，不僅未戴口罩，還在記者會上對口罩年產量數據接連改口，從「108億支」改為「18億支」，之後又稱為「108萬支」，被輿論嚴批草率和不負責任，也成為其任內最受關注的失言事件之一。

值得注意的是，就在被查前10天，王曉東才於《人民政協報》發表署名文章，強調幹部應樹立正確政績觀，並稱不能讓「官油子」得勢得利，如今遭官方調查，更引發外界關注與議論。

近年與王曉東共事的湖北官員，包括前省委書記蔣超良、前武漢市長周先旺，也已相繼落馬。