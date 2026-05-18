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中美成立投資委會 WSJ：美恐失策 路透：兩國重回穩定僵持

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
中美同意成立貿易與投資委員會。圖為美國總統川普(左)15日在中國國家主席習近平(右)陪同下參觀中南海。(新華社)
中美同意成立貿易與投資委員會。圖為美國總統川普(左)15日在中國國家主席習近平(右)陪同下參觀中南海。(新華社)

中國商務部16日證實，美總統川普訪華期間，中美同意成立貿易與投資委員會。有美媒示警，這可能重蹈美國1980年代與日本建立類似貿易管理機制卻致美國得不償失的覆轍；美方同意向中國出售飛機及零組件，也可能反成為中國航空產業追上美國的重要推手。白宮昨稱中國還承諾3年內每年至少採購170億美元美國農產品。不過有美媒分析認為，歷經去年145%對中高額關稅與激烈貿易衝突後，美中關係已重回過往經濟與戰略僵持局面。

中國商務部宣布同意與美國成立貿易與投資委員會，這是川習會後首度公開證實中美達成貿易協議，並稱中美貿易委員會將用於討論調降部分產品關稅，其他未進一步說明細節。

對此，華爾街日報（The Wall Street Journal，簡稱WSJ）引述學者示警。瑞士洛桑管理學院（IMD）地緣政治與戰略教授埃弗奈特（Simon Evenett）上周在一篇論文指出，美國在1980年代曾試圖與日本建立類似機制管理雙邊貿易關係，結果對美國產業造成長期傷害、推高美國消費者物價，也未能有效改善貿易失衡。

此外，美方這次同意向中國出售飛機、飛機引擎及零組件，也可能替中國航空產業追趕美國進程上提供重要助力。

華爾街日報指出，航空領域仍是中國在技術上落後美國的產業之一，中國本土製造商「中國商用飛機」（COMAC）一直難以開發足以與波音和歐洲空中巴士競爭的國產替代機型；中國商飛主力客機C919，目前仍高度依賴美國企業技術。美國若保證向中國供應飛機、飛機引擎與飛機零組件，將確保中國追趕甚至超越美國之際，獲得穩定的關鍵投入來源。

另據路透報導，白宮17日公布的一份文件顯示，中國承諾將在2026年至2028年期間，每年至少採購170億美元美國農產品，但不包括中國在2025年10月已承諾購買的大豆。這項承諾是川普與習近平上周會晤期間達成的。

川習會看似達成了一些經貿成果，不過路透分析認為，這次峰會成果可能有限，且取得的商業成果遠不及川普2017年訪問中國時的豐碩，當年隨行美企簽署了總價值2500億美元的協議與備忘錄；川普雖稱波音與中國敲定200架飛機採購協議，但這一數字遠低於外界預期的500架，也低於2017年川普訪中期間北京同意採購的300架。

華府戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）表示，考量到川普政府收斂去年初以來在貿易問題上的傲慢態度，中國占了上風。路透分析並認為，在歷經去年145%的對中高額關稅與激烈貿易衝突後，美中關係現已重回過往熟悉的經濟與戰略僵持局面。

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