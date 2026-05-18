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打擊杜拜電詐 中美阿聯首次聯手
近年電信詐騙案件氾濫，北京當局持續與多國展開合作打擊相關犯罪。央視報導，大陸公安部昨指，中國大陸、美國與阿拉伯聯合大公國警方近日在杜拜展開首次聯合執法行動，針對電信詐騙網路進行打擊，共查獲二七六名嫌疑人，案件涉及以「戀愛交友」方式誘導投資加密貨幣的詐騙手法。
大陸公安部昨發布，近日，中、美、阿聯警方首次開展國際執法合作，聯合打擊杜拜地區的電信網路詐騙犯罪，成功搗毀詐騙窩點九個，抓獲犯罪嫌疑人二七六名。經查，相關詐騙團夥通過社交平台與受害人建立「戀愛」關係、騙取感情信任，後誘導受害人投資所謂高回報加密貨幣項目，致使受害人受騙。
大陸公安部有關負責人表示，此次聯合打擊行動是中國警方開展國際執法合作的重要成果，警方將同更多國家深化務實合作，開展聯合打擊行動，堅決清剿電詐，全力緝捕涉電詐犯罪嫌疑人，切實維護各國人民合法權益。
香港南華早報十三日曾報導，在美國總統川普訪問北京前，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）與中國公安部參與一項針對杜拜電信詐騙網路的聯合執法行動，顯示雙方在跨境電信詐騙領域出現罕見合作。ＦＢＩ局長巴特爾亦強調美中執法部門在打擊跨境電信詐騙領域出現協作。
報導指，該行動代號為「Tri-Force Sentinel」（三力哨兵），由杜拜警方主導，ＦＢＩ與大陸公安部參與，三方在行動中進行一定程度的情報協作與跨境資訊交換。
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