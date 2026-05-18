快訊

要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

聽新聞
0:00 / 0:00

李顯龍訪廣西上海 聚焦東協合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
新加坡總理公署網站十七日宣布，新加坡國務資政李顯龍十八日起，到中國大陸的廣西和上海進行五天的訪問。 美聯社
新加坡總理公署網站十七日宣布，新加坡國務資政李顯龍十八日起，到中國大陸的廣西和上海進行五天的訪問。 美聯社

新加坡國務資政李顯龍十八日起赴中國大陸的廣西和上海進行五天訪問，行程涵蓋與地方高層會晤、企業參訪及實地考察，重點關注中國—東協互聯互通機制與雙邊經貿合作發展。新加坡聯合早報指出，這是李顯龍時隔一年半再以國務資政身分訪問大陸。

新加坡總理公署昨發布，李顯龍在廣西期間，將與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面並出席晚宴。他也將在當地進行考察，更好瞭解廣西作為連接中國和東南亞的重要門戶，在推動中國—東協互聯互通方面扮演的角色。至於在上海期間，李顯龍將與上海市長龔正會面並出席晚宴。他將在上海參訪相關企業，瞭解大陸科技發展情況。

新加坡聯合早報指，李顯龍此次訪陸是在新中高層往來保持良好的基礎上展開，旨在進一步深化兩國在地方層面的聯繫。此前，新加坡總理黃循財去年六月首次以總理身分訪陸，分別與大陸國家主席習近平、總理李強及人大委員長趙樂際會面。黃循財今年三月再度訪問大陸，期間與趙樂際在海南再次會面，並出席海南博鰲亞洲論壇。

李顯龍上次訪問上海是二○二四年十一月，期間與中共上海市委書記陳吉寧會面。他上次訪問廣西是在二○一四年九月出席在南寧舉辦的第十一屆中國—東協博覽會，新加坡是當屆博覽會主賓國。

報導提到，隨著二○一五年中星（重慶）互聯互通示範項目的啟動，以及該項目旗下的國際陸海貿易新通道發展，新加坡和廣西在港口物流及跨境互聯互通等領域合作不斷的加深。

李顯龍 新加坡 廣西

延伸閱讀

普亭19至20日訪陸前 俄中博覽會哈爾濱登場

川習會後 俄總統普亭19、20日訪陸

川普訪陸企業團變陣 陸媒：折射經濟代際更迭

招手美企 習近平：中方大門只會愈開愈大

相關新聞

李顯龍訪廣西上海 聚焦東協合作

新加坡國務資政李顯龍十八日起赴中國大陸的廣西和上海進行五天訪問，行程涵蓋與地方高層會晤、企業參訪及實地考察，重點關注中國—東協互聯互通機制與雙邊經貿合作發展。新加坡聯合早報指出，這是李顯龍時隔一年半再以國務資政身分訪問大陸。

普亭將訪 習盼與俄深化合作

俄羅斯總統普亭十九至廿日對中國大陸進行國是訪問前，第十屆中俄博覽會十七至廿一日在哈爾濱舉行。大陸國家主席習近平致賀信指，希望兩國各界以博覽會為契機，發揮中俄毗鄰和互補優勢，深化全方位務實合作，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係作出新貢獻。

打擊杜拜電詐 中美阿聯首次聯手

近年電信詐騙案件氾濫，北京當局持續與多國展開合作打擊相關犯罪。央視報導，大陸公安部昨指，中國大陸、美國與阿拉伯聯合大公國警方近日在杜拜展開首次聯合執法行動，針對電信詐騙網路進行打擊，共查獲二七六名嫌疑人，案件涉及以「戀愛交友」方式誘導投資加密貨幣的詐騙手法。

川習會後 港投資署：美國不再視中國為低成本生產地

香港投資推廣署長劉凱旋17日表示，川習會後雖雙方同意維持建設性戰略穩定關係，但全球供應鏈格局出現根本性變化，美國不再單純視中國為低成本生產地，企業加速轉向東南亞及非洲等市場。她並指，香港正積極拓展中東、中亞及非洲市場，強化「經港出海」角色。

日本加速無人化軍力建設 解放軍報批具進攻性意味

日媒近期報導，日本自衛隊加速推動AI與無人機應用。中共中央軍委機關報《解放軍報》17日刊文指出，日本正強化無人化與自動化建設，並推進衛星星座與遠程無人作戰能力布局，從無人裝備研發、遠程攻擊無人機引進到民用產線軍用化等多項措施，被認為正朝進攻性軍事力量發展。文章並警告，其軍事轉型是場危險賭博，將加劇地區風險。

普亭19至20日訪陸前 俄中博覽會哈爾濱登場

俄羅斯總統普亭19日至20日對中國進行國是訪問前，第十屆俄中博覽會17日至21日在哈爾濱舉行。大陸國家主席習近平致賀信指出，希望兩國各界以本屆博覽會為契機，發揮中俄毗鄰和互補優勢，深化全方位務實合作，更好促進兩國經濟社會發展，持續增進兩國人民福祉，為推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係行穩致遠作出新貢獻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。