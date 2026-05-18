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普亭將訪 習盼與俄深化合作

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問，圖為俄羅斯總統普亭（右）去年在北京閱兵期間會面與大陸家主席習近平並肩而行。路透
俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問，圖為俄羅斯總統普亭（右）去年在北京閱兵期間會面與大陸家主席習近平並肩而行。路透

俄羅斯總統普亭十九至廿日對中國大陸進行國是訪問前，第十屆中俄博覽會十七至廿一日在哈爾濱舉行。大陸國家主席習近平致賀信指，希望兩國各界以博覽會為契機，發揮中俄毗鄰和互補優勢，深化全方位務實合作，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係作出新貢獻。

新華社報導，第十屆中俄博覽會昨日在黑龍江省哈爾濱市開幕。習近平與普亭分別致賀信。習表示，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立卅周年和「中俄睦鄰友好合作條約」簽署廿五周年。在雙方努力下，中俄各領域合作不斷走深走實，取得豐碩成果。

普亭在賀信中表示，俄中博覽會已發展為兩國間規模最大的展會活動，為雙方開展直接、深入對話提供平台。這次博覽會聚焦雙邊重點合作領域，針對廣泛議題交流，相信將取得積極成果，為兩國互利合作新前景作出規畫，造福兩國人民。

第十屆中俄博覽會主題為「信任、合作、共贏」，由大陸商務部、黑龍江省政府、俄羅斯經濟發展部、俄羅斯工業和貿易部共同舉辦。

據俄羅斯衛星通訊社，本屆博覽會共有俄羅斯十六個聯邦主體參展，展品涵蓋食品、珠寶等，莫斯科市與廣東、江西分別為主賓市省。俄羅斯副總理特魯特涅夫與大陸副總理張國清分別率團出席，並安排十七項商務活動。

新加坡聯合早報指，美國總統川普十五日剛離開北京，中俄官方十六日便同日宣布，應習近平邀請，普亭將於十九日至廿日對大陸進行國是訪問。這是北京罕見在短短一周內連續接待美俄兩國領導人。這將是普亭與習近平今年首次面對面會晤。

華爾街日報引述歐洲官員指，普亭此行或是為評估中美元首會晤情況，並重申俄中關係，以此作為對抗西方對手的防線。

報導稱，兩次訪問時間安排如此緊湊，凸顯出北京正試圖平衡與美俄兩國關係。

上海國際關係學者沈丁立認為，俄羅斯要了解中美峰會，未必需要普亭親自出馬。普亭訪陸顯示其對中美關係走向高度關切，也反映俄方對北京「既要又要」的立場可能不放心，希望中俄關係不走樣，同時「也不希望中美關係有太大的改善」。

普亭 俄羅斯 習近平

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