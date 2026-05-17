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國際不再恐同日 英使館回顧中國同志議題開放到緊縮

中央社／ 上海17日電

今天是「國際不再恐同日」，英國駐中使館發布文章，回顧近30年來，中國官方對同性戀的態度逐漸開放，又逐漸緊縮的過程，引起許多中國網友討論，內容有支持也有反對。

5月17日是「國際不再恐同日」，英國駐中使館微信公眾號今天發布文章「彩虹還會回來嗎？」回顧中國同性戀權益發展歷史事件，從1997年開始，中國修訂刑法，刪除懲罰同性戀性行為的「流氓罪」，實現中國同性戀的非刑事化。

2001年，中國衛生部正式將同性戀從精神疾病名單中移除。同年，北京舉辦首屆「北京酷兒影展」。

2010年，一項名為「同志你好」的活動透過蒐集笑容表達對LGBT群體的支持，吸引4400多名參與者。

2014年，北京第三中級法院在中國第一起「同性戀扭轉治療」訴訟案的判決書中明確指出，「同性戀不是疾病」，「宣傳同性戀治療屬虛假宣傳」。

然而，這一開明傾向的情況到2016年急轉直下。2016年中國電視劇製作產業協會規定遭洩露，其中同性戀被列為「異常性行為」，不適合電視觀眾觀看。

2020年，中國舉辦時間最長的性少數群體年度慶祝活動「上海驕傲節」宣布終止所有未來活動。2021年7月6日，包括北京大學、復旦大學、中國人民大學在內的十數個校園同志組織微信帳號在一夜之間遭到移除。

2023年5月15日，中國最大LGBTQ組織「北京同志中心」宣布「因不可抗力」終止營運。2024年6月以來，數十名網路耽美作家（多為年輕女性）遭到中國警方拘捕，面臨罰款或刑責。

2025年11月，兩款最受中國LGBT+群體歡迎的交友軟體Blued和「翻咔」，遭蘋果手機的中國區App Store下架。

該文章截至今天下午5時有8.2萬閱讀，逾5000個按讚、1萬個分享，並且有逾400則留言，有人表達對同性戀群體的支持「歷史在倒車」、「發達國家（已開發國家）發達的從來不止是經濟（加上彩虹旗emoji）」、「尊重每一種性取向」、「幹得漂亮，支持」。

也有不支持的網友表示「不入刑，不算病，但也沒必要鼓勵吧」、「英吉利斯坦，多關心下你們自己吧」、「已提交投訴」、「已舉報」，還有網友陰陽怪氣表示，「祝你們UK（英國）全是彩虹」。這些評論讓另一些網友無奈地表示「看完評論區力竭了」。

同性戀 同志 英國

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