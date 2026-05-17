習近平緊盯 石泰峰：正確政績觀教育是黨建重要任務

中共中央組織部長石泰峰日前在地方調研時說，開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育，是今年中共黨建（黨的建設）的重要任務。要一體推進「學查改」（學習研討、查擺問題、改進提高），確保這項學習教育「取得實實在在成效」。

「踐行正確政績觀」起因於部分中共黨政幹部為求升官，以拚政績的方式求表現，進而以好大喜功方式行事，推出大而不當且缺乏實用性的「面子工程」及措施，引發浪費公帑的眾多質疑。

中共中央辦公廳2月下旬印發「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」，要求教育及引導中共各級黨組織、黨員、幹部有效防範和糾治「政績觀」偏差，並深入查找相關問題。相關學習教育自春節假期後啟動，將持續至7月底基本結束。

北京日報今天報導，石泰峰15日至16日在貴州省台江縣調研，並在中共台江縣委走訪上述學習教育工作專班，了解工作開展情況，並召開座談會聽取意見及建議。

石泰峰說，開展「樹立和踐行正確政績觀」學習教育是今年中共黨建重要任務。要確實提高思想認識，「深學細悟」中共總書記習近平關於「樹立和踐行正確政績觀的」論述，以及習近平「在地方工作期間堅持正確政績觀」的「生動實踐」，不斷提升黨性修養，增強樹立和踐行「正確政績觀」的思想自覺和行動自覺。

他提到，要結合各地各級實際情況真查實改；建立「問題清單銷號制度」，堅決防止「紙面整改、虛假整改」；繼續「抓典型、抓現行、抓通報」，舉一反三、以案促改；查找制度短板（缺陷），完善建章立制。要集中整治「新官不理舊帳」的突出問題，依法依規穩步清理，讓群眾感受到變化。

石泰峰說，要加強指導督導，指導組和督導組要聚焦目標任務，弘揚嚴實作風，堅持同題共答，深入基層一線，真正發現「正確政績觀」的問題和不足，推動抓實整改整治。

他強調，要壓緊壓實各級黨委（黨組）責任，加強分類指導，突出縣處級以上領導班子和領導幹部、特別是「一把手」（指各級黨委書記），以「關鍵少數」帶動「絕大多數」。