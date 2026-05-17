日本加速無人化軍力建設 解放軍報批具進攻性意味

日媒近期報導，日本自衛隊加速推動AI與無人機應用。中共中央軍委機關報《解放軍報》17日刊文指出，日本正強化無人化與自動化建設，並推進衛星星座與遠程無人作戰能力布局，從無人裝備研發、遠程攻擊無人機引進到民用產線軍用化等多項措施，被認為正朝進攻性軍事力量發展。文章並警告，其軍事轉型是場危險賭博，將加劇地區風險。

上述題為「日本押注無人裝備居心叵測」的文章指，近日，日本宣布將在自衛隊中加速推動無人化與自動化，打造所謂「最擅長運用無人裝備的組織」。日方情報搜集衛星網絡「衛星星座」已於4月起開始運行，該系統可為無人裝備提供觀測數據，使其具備實時獲取目標位置能力。

文章引述分析指，日本押注無人裝備，目的是發展進攻性軍事力量，推動軍力建設轉型。從設立無人裝備研發機構，到計劃引進航程達1,000公里以上的遠程攻擊無人機；從劃撥巨額預算，到利用民用生產設施開發軍用無人機，「日本種種倒行逆施之舉，遠不止其所謂應對戰爭形態演變和國內兵源不足壓力，還具有進攻性意味」。

文章認為，無人裝備在地區衝突中的應用，成為驅動日本軍力向無人化轉型的重要因素。近年低成本無人機對高價值目標造成毀傷，被視為戰場上的「規則改變者」。日本試圖複製「以量取勝」的非對稱作戰模式，以提升應對新型戰爭能力，並透過巨額預算快速鋪開相關路線。

文章說，日本繼續採購如MQ-9B這類高端、長航時察打一體無人機，強化廣域監視和精確打擊能力，並積極引進土耳其、烏克蘭等國的成熟產品，為未來實現無人機國產化鋪路。另，日本計劃充分利用民用生產設施，透過「官有民營」等措施建立能批量製造無人裝備的工業體系，這種對於數量的渴求，不啻是在為一場「可能的衝突」甚至「曠日持久的消耗」做準備。

文章還提到，在作戰概念，日本還將軍力建設聚焦「有人—無人協同」與「跨域協同」。其與英、義合作研發下一代戰機的核心目標之一，便是開發可伴隨有人戰機作戰的「忠誠僚機」。日本還計劃發展可由潛艇攜帶、具備水下、水面航行能力的無人裝備，實現多域協同。

文章強調，日本無人化作戰力量建設具鮮明進攻性色彩，部署重點向西南諸島傾斜，意圖構建所謂「盾牌」多層海岸防禦體系，實則被指為「長矛」。其計劃引進航程逾1,000公里無人機，並結合已部署的「25式地對艦導彈」及「戰斧」巡航導彈，被認為可形成前沿威懾的攻擊體系。

文章最後警告，日本發展無人化進攻性軍事力量，無異於一場危險的賭博，其防衛政策的根本性轉變，只會將自己帶向更危險的深淵。倒行逆施必然招來反制，地區國家和國際社會始終對日方相關動向保持高度警惕。