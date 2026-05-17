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普亭19至20日訪陸前 俄中博覽會哈爾濱登場

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問，圖為俄羅斯總統普亭（右）去年在北京閱兵期間會面與大陸家主席習近平並肩而行。（路透）
俄羅斯總統普亭將於19日至20日對中國進行國是訪問，圖為俄羅斯總統普亭（右）去年在北京閱兵期間會面與大陸家主席習近平並肩而行。（路透）

俄羅斯總統普亭19日至20日對中國進行國是訪問前，第十屆俄中博覽會17日至21日在哈爾濱舉行。大陸國家主席習近平致賀信指出，希望兩國各界以本屆博覽會為契機，發揮中俄毗鄰和互補優勢，深化全方位務實合作，更好促進兩國經濟社會發展，持續增進兩國人民福祉，為推動中俄新時代全面戰略協作伙伴關係行穩致遠作出新貢獻。

據新華社報導，普亭也向第十屆中俄博覽會致賀信。普京在賀信中表示，俄中博覽會已發展成為兩國間規模最大的展會活動，為雙方開展直接、深入對話提供了平台。本屆博覽會內容充實，聚焦雙邊重點合作領域，圍繞廣泛議題進行交流，相信將取得積極成果，為兩國互利合作新前景作出規劃，造福兩國人民。

第十屆中俄博覽會主題為「信任、合作、共贏」，由大陸商務部、黑龍江省人民政府、俄羅斯經濟發展部、俄羅斯工業和貿易部共同舉辦。

據俄羅斯衛星通訊社，本屆博覽會共有俄羅斯16個聯邦主體參展，展品涵蓋食品、珠寶等，莫斯科市與廣東、江西分別為主賓市省。展會總面積約1.2萬平方公尺，其中俄方展區約5,000平方公尺，由俄羅斯副總理特魯特涅夫與中國國務院副總理張國清分別率團出席，並安排17項商務活動。

新加坡《聯合早報》指，美國總統川普15日前腳剛離開北京，中俄兩國官方16日便同日宣布，應習近平邀請，普亭將於19日至20日對大陸進行國是訪問。「這是北京罕見在短短一周內連續接待美俄兩國領導人訪華。」報導引述克里姆林宮消息稱，普亭與習近平將就雙邊關係及國際與地區議題交換意見，並簽署多項文件，普亭亦將會見大陸國務院總理李強。

報導稱，這將是普亭與習近平今年首次面對面會晤。另據俄方說法，此次訪問正值多個重要周年節點，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科稱行程「內容豐富、成果豐碩」。

《華爾街日報》引述歐洲官員指，普亭此行或是為評估中美元首的會晤情況，並重申俄中關係，以此作為對抗西方對手的防線。報導稱，兩次訪問的時間安排如此緊湊，突顯出北京正試圖平衡與美俄兩國的關係。據今日俄羅斯電視台，佩斯科夫近日已透露，普亭訪華期間將同中方就近期中美互動交換意見，「希望能在（普亭）抵達中國後獲悉『第一手』消息。」

上海國際關係學者沈丁立認為，俄羅斯要了解中美峰會，未必需要普亭親自出馬，中方派人通報即可。他指出，普亭親自訪華顯示其對中美關係走向高度關切，也反映俄方對北京「既要又要」的立場可能不甚放心，希望中俄關係不走樣，同時「也不希望中美關係有太大的改善」。

普亭 俄羅斯 哈爾濱 中國

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