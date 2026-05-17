陸國安部示警境外滲透竊密加劇 點名稀土、AI是主目標

大陸國安部時常發布各類「洩密」案例作為示警。大陸國家安全部17日表示，近年「境外間諜」情報機關持續加大對華滲透與竊密力度，除將黨政軍核心要害部位列為重點目標，也鎖定稀土、半導體、人工智慧、光電等戰略新興領域，並透過網路釣魚、暗網收買等方式蒐集敏感資訊。大陸國安部同時點名部分涉密單位存在思想麻痺、觀念落後及心存僥倖等問題，並要求強化要保密責任、科技防護與國安教育。

大陸國安部17日發布消息指，近年，境外間諜情報機關手段翻新、攻勢凌厲，滲透策反變本加厲，竊密活動愈演愈烈。從國安機關破獲案件看，個別涉密單位和人員思想麻痺、責任落實不到位，導致制度空轉、監管缺位，令人警醒。安全無小事，失之毫釐，謬以千里；責任重如山，一著不慎，滿盤皆輸。

文章指，境外間諜情報機關竊密目標更加關鍵要害，將中共黨政軍核心要害部位及人員作為滲透竊密重點目標，採取技術竊聽、人員策反等方式，刺探、竊取其國家秘密，攻擊強度不斷增加、對抗烈度持續提升。

同時，文章提到，竊密技術更加先進隱蔽。境外間諜情報機關投入巨額資金、海量資源，將最新科技成果用於對華滲透竊密，技術十分先進、偽裝更為隱蔽、方式更加多元，對其反竊密防洩密工作提出了更高要求。

此外，大陸國安部表示，境外間諜情報機關為取得對華競爭優勢，已將稀土、光電、半導體、高端晶片及人工智慧等戰略新興領域實施間諜竊密，千方百計竊取其核心技術和敏感數據。文章並指出，透過公開資料抓取、網路釣魚及暗網交易等方式，敏感資訊外洩風險上升。

針對內部問題，文章指出部分單位未能從政治高度認識保密工作的極端重要性，仍然存在「說起來重要、抓起來次要、做起來不要」的問題，沒有針對自身業務場景及時制定保密規範，對保密要求「不上心」、對潛在危害「不設防」。

文章續稱，少數單位和人員片面認為保密就是「鎖文件、管紙張」，對「網數智」條件下的新型洩密風險「看不清、想不到、弄不懂」，對雲端同步、權限調用等技術流程缺乏了解，仍以傳統思維應對新型威脅。

大陸國安部還批評，少數單位和人員圖便利不守規範、求效率不顧安全，擅自簡化程序、跳過關鍵環節，這種做法看似提升了工作效率。文章並稱，另有極個別人員政治信仰動搖、喪失理想信念、突破紀法底線，被境外間諜情報機關攀拉策反。

大陸國安部強調，相關機關「責任如磐，重擔在肩步步穩。」各級黨政機關、企事業單位和社會組織的主要負責人是「第一責任人」，要扛起主責、抓在日常，將安全保密要求嵌入業務工作全流程。同時文章指出，要牢牢把握「技管並重、創新發展」原則，緊盯人工智慧、雲計算、大數據等新技術帶來的新型洩密風險，推動風險預警與技術防護能力提升。