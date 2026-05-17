川習會後 俄總統普亭19、20日訪陸

美國總統川普甫結束中國訪問，俄羅斯總統普亭接著到訪北京。大陸外交部昨天宣布，應大陸國家主席習近平邀請，普亭將於五月十九日至廿日對大陸進行國是訪問。克宮表示，兩人將商討雙邊關係，並就重要國際和地區問題交換意見。

這將是習普二人不到一年內第二次面對面會晤。普亭上次訪陸是去年九月初出席中共「九三」大閱兵儀式，當時他與習近平會談後簽署廿餘份合作文件，包括增加對陸天然氣管線輸氣量及簽訂「西伯利亞力量二號」天然氣管道。習普二人今年二月也曾舉行視訊會談。

在美伊衝突導致全球能源供應危機之際，普亭九日在勝利日閱兵後曾對媒體透露，俄羅斯和大陸已達成高度一致，準備在油氣領域合作中邁出實質性一步。

克里姆林宮日前已對外釋出普亭即將出訪大陸消息，大陸外交部昨天正式官宣日期。普亭這次到訪適逢中俄建立戰略協作夥伴關係卅周年、「中俄睦鄰友好合作條約」簽署廿五周年和「中俄教育年」啟動之年。大陸外交部日前形容，今年中俄關係發展迎來新的歷史機遇。

俄通社昨報導，克里姆林宮聲明表示，普亭與習近平將討論雙邊關係熱點問題，探討如何進一步深化俄中全面夥伴關係和戰略合作，並就重要國際和地區問題交換意見。此外，兩國元首還將出席「俄中教育年」開幕式。此外，普亭還將會見大陸國務院總理李強，屆時將就兩國的經貿合作前景進行討論。

普亭日前說，俄中協作是維護國際關係穩定最重要因素，並表示大陸是俄羅斯重要經貿夥伴，雙邊貿易額還在持續增長。得益於高科技產業發展，雙方經貿合作結構正持續多元化。

中俄近年雙邊貿易額持續增長，結構不斷優化‌，二○二五年貿易額達‌二二七九億美元‌，連續三年突破二千億美元大關，且中國已連續十六年是俄羅斯第一大貿易夥伴國。

香港南華早報指出，這將是大陸首次在多邊場合外，於同一個月內接待美俄兩國領導人，這反映出北京努力管控與兩國的關係，並在日益分裂的世界秩序中將自身定位為關鍵大國。

中國政法大學國際政治系教授曹興指出，普亭選擇這個時間點訪陸，傳遞出的訊號不是要阻止中美正常接觸，而是必須確保無論中美怎麼互動，都不會影響中俄關係。此外，普亭到訪也意味著中俄貿易規模將再上一個新階梯。