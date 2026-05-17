俄國總統普丁19日訪陸 將商討雙邊關係

美國總統川普甫結束中國大陸訪問，俄羅斯總統普丁接著到訪北京。大陸外交部昨（16）日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，普丁將於5月19日至20日對大陸進行國是訪問。克里姆林宮表示，兩人將商討雙邊關係，並就重要國際和地區問題交換意見。

香港南華早報指出，這將是大陸首次在多邊場合之外，於同一個月內接待美俄兩國領導人，這反映出北京努力管控與兩國的關係，並在日益分裂的世界秩序中將自身定位為關鍵大國。

這將是習普二人不到一年內第二次面對面會晤。普丁上次訪陸是去年9月初出席中共「九三」大閱兵儀式，當時他與習近平會談後簽署20餘份合作文件，包括增加對陸天然氣管線輸氣量及簽訂「西伯利亞力量二號」天然氣管道。

在美伊衝突導致全球能源供應危機之際，普丁9日在勝利日閱兵後曾對媒體透露，俄羅斯和中國已達成高度一致，準備在油氣領域合作中邁出實質性一步。

克里姆林宮日前已對外釋出普丁即將出訪大陸的消息，大陸外交部昨天正式官宣日期。普丁這次到訪適逢中俄建立戰略協作夥伴關係30周年、「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年和「中俄教育年」啟動之年。

俄通社昨報導，克里姆林宮聲明表示，普丁與習近平將討論雙邊關係熱點問題，探討如何進一步深化全面夥伴關係和戰略合作，並就重要國際和地區問題交換意見。此外，兩國元首還將出席「俄中教育年」開幕式。

普丁日前還說，俄中協作是維護國際關係穩定的最重要因素，並表示大陸是俄羅斯重要經貿夥伴，雙邊貿易額還在持續增長。得益於高科技產業發展，雙方經貿合作結構正持續多元化。

中國政法大學國際政治系教授曹興指出，普丁選擇這個時間點訪陸，傳遞出的訊號不是要阻止中美正常接觸，而是必須確保無論中美怎麼互動，都不會影響中俄關係。此外，普丁到訪也意味著中俄貿易規模將再上一個新階梯。