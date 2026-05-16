大陸海事局：南海部分海域18日起實彈射擊 禁止任何船舶駛入

中國海事局公布，18至19日，每日上午8時至下午5時，南海部分海域將進行實彈射擊，期間禁止任何船舶駛入。

綜合界面新聞等陸媒今天報導，中國海事局昨天公布，據粵航警282/26號警告，實彈射擊範圍為以下四點連線的海域：21-47.00N 113-38.00E；21-47.00N113-41.00E；21-44.00N 113-41.00E；21-44.00N113-38.00E。

該區域位於珠江口外南海海域，距離珠海及港澳較近。珠海海事局提醒，所有船隻務必提前避開上述水域，以確保航行安全。

香港星島日報今天表示，這類軍事訓練活動在南海並不罕見，但仍引起船隻及航運業界的高度注意，特別是即將進入週末的兩天，正值不少船隻往來繁忙時段，預料相關海域屆時將有軍方船隻及人員執行任務。