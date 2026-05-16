川普剛離開 普亭5月19日至20日對中國進行國是訪問

美國總統川普15日甫結束對中國的國事訪問，俄羅斯衛星通訊社16日下午報導，據克里姆林宮消息，應中國國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普亭將於5月19日至20日對中國進行正式訪問。

央視新聞隨後也發布快訊稱，大陸外交部發言人宣布，應大陸國家主席習近平邀請，普亭將於5月19日至20日對中國進行國事訪問。

克里姆林宮表示，普亭和習近平將討論雙邊關係熱點問題，探討如何進一步深化俄中全面夥伴關係和戰略合作，並就重要國際和地區問題交換意見。此外，兩國元首還將出席「俄中教育年」（2026–2027年）盛大開幕式。

報導稱，會談結束後，中俄計劃簽署最高級別聯合聲明以及一系列雙邊政府間、部門間及其他文件。

此外，普亭此次訪問行程還將會見中國國務院總理李強，屆時將就兩國的經貿合作前景進行討論。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫14日在例行記者會上表示，普亭訪華的各項籌備工作「實際上已經完成」，目前僅剩「最後的收尾細節」需要敲定。佩斯科夫強調，莫斯科和北京方面均對此次訪問「高度重視」，預計行程將「內容豐富、成果豐碩」，涵蓋雙邊關係的各個層面。

俄羅斯衛星通訊社表示，普亭此次訪問中國的時間節點具有特殊的歷史意義。今年是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年、上海合作組織成立25周年以及中俄建立全面戰略協作夥伴關係30周年。

報導指出，5月9日勝利日閱兵後，普亭面對各國記者，對中俄關係做出一次高規格的系統性闡述。普亭明確表示：「俄中協作是維護國際關係穩定的最重要因素。」