陸學者：中國憑實力贏得平等 確立中美關係新定位

大陸國家主席習近平14日與美國總統川普會談時提出，他與美國總統川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮指出，這是因為過去一年，中國在關稅、產業、科技、軍事等四個領域與美國「對打」都贏了，憑實力贏得這次川習會的平等地位，也為中美「建設性戰略穩定關係」奠定基礎，預期未來中美關係將進入一個相對均衡的時期。

川普時隔九年再度訪問中國，金燦榮在接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時表示，中美關係在過去九年發生了特別大的變化，最核心的一點就是美國對中國的定位改了。川普上次訪問中國是2017年11月，回去後不到一個月，也就是2017年12月18日，即推出他第一任期內的《國家安全戰略報告》，正式將中國定義為「唯一的戰略競爭對手」。從那一刻起，中美關係的性質就變了，結構也變了。

金燦榮說，中共建政後和美國有正式外交關係的時間其實很短，從1972年2月到現在，也就54年。這54年，第一階段是從1972年2月到2017年12月18日，一共45年10個月。這個階段的特點是「既競爭又合作」——雙方雖然有很多分歧，但經濟和其他方面的合作越來越大，生意越做越大；第二階段是從2017年12月18日到現在，八年多，進入了「全面戰略競爭」階段。

「全面戰略競爭」階段又可分為兩個小階段：前八年屬「美攻我守」，中國處於「戰略防禦狀態」。但去年下半年開始，情況發生了變化，進入了「戰略相持」階段。

在「戰略防禦階段」，美國對中國發起「混合戰」：貿易戰、關稅戰、產業戰、科技戰、金融戰、生物戰、間諜戰、網路戰、司法戰、輿論戰；還打「主權牌」，如台灣、香港、東海、南海、新疆、西藏；同時「拉幫結派」，搞小圈子對付中國，如鼓動菲律賓「鬧事」，拉澳洲、英國搞AUKUS，又搞「四方安全對話」（Quad）。此外，美國還不斷對中國進行軍事威懾，將約60%的海空軍力量部署到中國周邊。

金燦榮指出，去年開始，中美關係出現了新變化——中國的思路變了，開始「有所作為」。具體表現是，中國在四個領域與美國「對打」：關稅、產業、科技、軍事。而這次川普到訪，就發生在中美進入全面戰略競爭後、並且已經從「戰略防禦」轉向「戰略相持」的這個大背景下。所以這次川習會有一個很突出的特點：比較平等。

「以前美國總是居高臨下，這次就不一樣了，因為中國有力量了，而且敢於運用力量了。正因為有了這種平等基礎，今年已經見到成效了。」

他表示，習近平提出希望將中美關係的新定位為「建設性戰略穩定關係」，川普也同意這個提法。「之所以現在能說出這樣的話，就是因為現實擺在那裡——我們有實力了，而且敢用實力了。中美關係由此進入了一個相對均衡的時期」。

金燦榮稱，面對川普去年發動的關稅戰，中國未主動派人去美國談，而是等美國來找。最後雙方經過五輪會談，在去年10月30日的釜山元首會晤上，雙方決定關稅戰休戰一年。「打了半年多，美國先受不了提出休戰，這其實就是中國贏了」。

產業戰方面，從2017年川普第一任期開始，美國就用晶片「卡中國脖子」，但中國的產業進步絲毫沒有被耽誤，在新能源（風、光、水、生物質、核）領域的發展「一騎絕塵」，機器人產業也發展得很好。

科技戰方面，美國精英層想通過人工智慧（AI）甩開中國，去年1月27日，DeepSeek橫空出世，證明中國在AI大模型領域已具備全球競爭力。在基礎科研方面，中國在《自然》《科學》《細胞》三大頂刊的發文量增長迅速，2025年在生命科學等領域的發文量已突破250篇，與美國差距不斷縮小。在國際專利申請上，2025年中國以7萬3,718件居首，美國5萬2,617件位列第二。

軍事戰方面，去年9月3日閱兵，解放軍系統展示了現代化成果。另，去年5月7日印巴空戰，巴基斯坦空軍使用中國製造的殲-10C戰機和霹靂-15導彈，在體系對抗中成功擊落多架印度戰機，巴方戰機無一損失。軍事戰，中國也贏了。

金燦榮說，為什麼中國這次敢於對打、而且能贏？有三個原因：一、摸清了川普的性格——他欺軟怕硬。你對他好，他得寸進尺；你真跟他鬥，他就「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）；第二，中國的底子厚了，有實力打一打；第三，中國戰略方針變了，開始轉向「有所作為」。

金燦榮指出，結果就是，打完以後川普反而尊重中國了。自去年10月30日釜山會晤後，過去半年多來，川普但凡提到中國都是說好話，因為川普知道打不贏中國，但和中國合作能得到實惠。這就是過去一年多中美關係的最新變化——中國用實力贏得了平等，也為「建設性戰略穩定關系」奠定了基礎。