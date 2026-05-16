快訊

温嵐還沒脫離險境！最新病況曝光「一見人就哭」

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

聽新聞
0:00 / 0:00

陸前駐美大使解讀 「中美建設性戰略穩定關係」是什麼？

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國前駐美大使崔天凱表示，此次川習會能明確中美「建設性戰略穩定關係」的新定位，是很有意義的新進展。（圖／截自央視影片）
中國前駐美大使崔天凱表示，此次川習會能明確中美「建設性戰略穩定關係」的新定位，是很有意義的新進展。（圖／截自央視影片）

大陸國家主席習近平14日與美國總統川普會談時提出，他與美國總統川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。對此，中國前駐美大使崔天凱指出，此次川習會能明確中美關係這樣一個新的定位，是很有意義的新進展。

崔天凱15日晚間接受央視《新聞1+1》節目專訪時表示，過去很多年中美之間多次討論過定位的問題，但是始終沒能確定下來，有的時候找到一個好像不錯的說法，但沒過多久又因為種種原因擱置。所以，這次能夠明確這樣一個新的定位，確實是一個很有意義的新進展。

崔天凱說，「穩定」是裡面一個很重要的詞。幾年前，中方其實一直強調，並在努力推動中美關係實現總體穩定，但美方很少有人說這個詞。「當時想搞亂中美關係，甚至顛覆中美關係的做法大行其道。但是經過這幾年雙方的交往、交鋒，經過必要的鬥爭，現在大家的共識越來越集中在需要穩定」。

「我這兩年見到的美方人士，不管是政府官員、工商界的還是學界的，都強調中美關係要穩定。這說明雙方在聚攏這個共識，已經有了社會基礎。所以，這個新的定位應運而生，反映了兩國人民的訴求，也反映了中美關係的現實需要。」

崔天凱強調，中國所說的「穩定」不是指靜態的穩定，中美關係不可能一成不變。中美關係不可能回到過去，也不可能靜止不變，它還會隨著世界的變化而變化。

「我們追求的是一種動態的穩定，也就是穩中求進，進中求穩，在不斷地擴大合作、解決問題、排除障礙的過程當中，推動中美關係向前走。但是這個方向必須是穩定的，兩國關係要實現的目標必須是穩穩把握好的，我想這是穩定的意思」，崔天凱說。

對於川普此行特別參觀了天壇，崔天凱認為，這是很有意思的安排，因為習近平給川普詳細介紹跟天壇有關的情況。從建築到文化，從歷史到現實，從中國人的處世哲學到中國共產黨的執政理念和根本宗旨，從中國文化的宇宙觀、世界觀到中美關係的新定位，應該說都涉及了，相信這會給川普留下很深的印象。

習近平 川普 央視

延伸閱讀

習近平談中美新定位：建設性戰略穩定關係

川習會提中美關係新定位 陸學者指「3關鍵問題待解」否則淪空談

川習會後 人民日報：處理好台灣問題中美關係就能穩定

習近平向川普拋「建設性戰略穩定關係」並強調要處理好台灣問題

相關新聞

陸前駐美大使解讀 「中美建設性戰略穩定關係」是什麼？

大陸國家主席習近平14日與美國總統川普會談時提出，他與美國總統川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。對此，中國前駐美大使崔天凱指出，此次川習會能明確中美關係這樣一個新的定位，是很有意義的新進展。

川普剛走…普亭5月20日就來 史上首次2強領導人同月接力訪中

美國總統川普十五日結束中國訪問後，俄羅斯總統普亭預計數日後訪問北京。南華早報十五日獨家報導，消息人士透露，普亭此次訪問預計於廿日進行，為期一天。

日閣員訪中 雙方去年交惡後首見

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志十四日晚間啟程飛往上海，出席十五日舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）部長級會議。這是中日關係惡化之後，首見日本閣員訪問中國。

川習會剛落幕普亭傳20日訪中！北京罕見半年內接待安理會4強領袖

中國國家主席習近平與美國總統川普舉行的備受關注峰會15日結束後，俄羅斯總統普亭預計數日後訪問北京。南華早報15日獨家報導，消息人士透露，普亭此次訪問預計於20日進行，為期1天。

「治台比奪台更難」西方智庫揭北京深層難題

一篇西方智庫發表的最新報告指出，北京若強行奪台後，治台將是一項充滿風險、長達數十年的工程，且恐有數百萬人無法在社會立足、...

北京十年減少200多萬年輕人 人口結構劇變觸發政策轉型

最近在北京搭地鐵，很多人的感受是，即便在早高峰或晚高峰，都還有機會坐到位子，與幾年前大不相同。與此同時，各式社區養老服務中心不斷新增，銀髮產業成長迅速。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。