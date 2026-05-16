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分析：黎案北京不鬆口 不願香港治理權做交易籌碼

中央社／ 台北16日電

美國總統川普表示，訪中時曾向中國國家主席習近平提到釋放黎智英一事，但習近平回答稱「棘手」。分析說，北京不會在政治象徵問題上讓步，不願將香港治理權變成中美交易籌碼。

川普13日率團抵北京，對中國進行國是訪問，15日返美，期間與習近平會談、會晤。川普結束訪問後表示，「我只能說，這是一次巨大的成功」、美中達成了許多重要協議。

搭乘專機空軍一號（Air Force One）返美途中，川普還對媒體提到，這次訪問曾向習近平關切香港壹傳媒集團創辦人黎智英案的議題，而「他（習近平）告訴我，黎智英對他而言很棘手」。

綜合外電報導，川普表示，他和習近平「詳細」談到黎智英年事已高、健康惡化以及目前仍在香港監獄服刑的情況。川普對習近平說，「如果你能釋放他，我會很感激。他年紀大了，身體可能也不太好，這會是一件好事」；但川普對媒體坦言，「老實說，在這件事（釋放黎智英）上我並不樂觀」。

旅居美國的資深中國媒體人何頻在社群平台X發文說，「黎智英案提醒外界：美中可以談生意，可以談航線，可以談戰略穩定，卻不等於北京會在政治象徵問題上讓步」。

文章稱，「對習近平而言，黎智英不是一名普通囚犯，而是香港反對運動、外部壓力與國安敘事交會的符號。川普能把問題帶到桌面上，已經是外交姿態；但習近平不鬆口，說明北京不願把香港治理權變成中美交易籌碼」。

78歲的黎智英因「串謀勾結外國勢力」與「串謀發布煽動刊物」等罪名稍早前被判刑20年。國際記者保護委員會、人權觀察與聯合國人權高級專員公署都曾批評黎智英案象徵香港國安法之下新聞與言論空間的急劇收縮；北京與港府則一直主張黎智英案屬國家安全問題，而非新聞自由問題。

何頻說，川普此行可能確實打開了中美關係新窗口，但這扇窗開在經貿與戰略利益上，不開在人權與香港問題上。所謂「巨大成功」不是沒有代價，代價就是許多價值議題被置於談判桌邊緣。

習近平 黎智英

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