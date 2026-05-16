王毅介紹川習會晤 稱美方瞭解中方對台立場

中國外長王毅昨天介紹中美元首會晤情況，在台灣議題的部分，他說，「在會晤中感受到，美方瞭解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立」。

美國總統川普13日至15日對中國進行國是訪問。中國外交部官網15日夜間發布「王毅向媒體介紹中美元首會晤情況和共識」。

他稱這是中美關係站在新的歷史起點上的一次重要會晤，此次會晤既有正式會談和歡迎宴會，也安排了小範圍交流和參觀活動，「兩國元首互動相處近9個小時」。

他並表示，川普就任以來，中美兩國元首2次會晤、5次通話、多次書信往來，「為中美關係的改善發展提供了重要戰略保障，也使中美關係歷經跌宕起伏後呈現總體穩定」。應川普邀請，中國國家主席習近平將於今年秋季對美國進行國是訪問。

有關川普與習近平會晤期間提及台灣議題的情況，王毅重申中方3點立場，一、「台灣問題是中國內政」；二、「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。中方希望美方以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定。

他說，三、維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容「台獨」，因為「台獨」和台海和平水火不容。王毅說：「我們在會晤中感受到，美方瞭解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。」

經貿方面，王毅說，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，包括繼續落實前期磋商達成的所有共識，同意成立貿易理事會和投資理事會，解決彼此農產品市場准入的關切，在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等。

在中東局勢方面，王毅重申中方立場，表示鼓勵美伊雙方繼續通過談判解決包括核問題在內的分歧矛盾，主張在維持停火的基礎上，盡快重開荷莫茲海峽，同時認為解決海峽問題的根本之道在於實現永久、全面停火。

至於俄烏戰爭，他表示中美都希望戰事早日結束，也都以各自的方式做了很多勸和促談工作。複雜問題沒有簡單解決辦法，和談難以一蹴而就。中美雙方願繼續保持溝通，為危機的政治解決發揮建設性作用。

據外媒晚間報導，川普表示，在台灣議題上，他沒有對中國國家主席習近平作出任何承諾，將會很快就一項140億美元的對台軍售案作出決定。