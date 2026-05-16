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撐不住！陸多家電動車漲價 小車廠忐忑

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸汽車業受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，多家新能源車企上調售價。圖為5月2日天津國際汽車交易會。中新社
大陸汽車業受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，多家新能源車企上調售價。圖為5月2日天津國際汽車交易會。中新社

大陸汽車業受記憶體晶片及碳酸鋰等原材料價格大幅上漲影響，包括比亞迪特斯拉小米等多家新能源車企上調部分車型或選裝配置的售價。業界認為，中低價車廠受市場競爭與需求疲弱影響，目前多採取試探性漲價策略。

陸媒「界面新聞」報導，初步統計有超過十五家新能源車企陸續宣布漲價。數據顯示，二○二六年一至三月，大陸乘用車均價較去年同期分別提升一點五萬元（人民幣，下同）、一點五萬元和○點七萬元，其中新能源汽車價格上行尤為明顯。據業界消息，預計五至六月還會有更多車型跟進漲價。

這波漲價潮主要是源於供應鏈的成本壓力，占新能源車成本百分之三十至百分之五十的動力電池受影響最明顯。受原材料價格漲價影響，電池級碳酸鋰現貨價格從二○二五年七月每噸七點五萬元一路上漲，成為調漲售價的主因。

其次是晶片供需失衡，因生成式ＡＩ帶動資料中心對高頻寬記憶體的需求，全球記憶體大廠將產能轉向ＡＩ伺服器，擠壓車用記憶體晶片供應。數據顯示，車用記憶體晶片近三個月價格上漲約百分之一百八十。

此外，還有原油、橡膠、銅、鋁等基礎大宗商品價格也同步上漲。據「中國新聞周刊」報導，多重成本疊加下，二○二六年中型智慧電動車成本較二○二五年上漲四千至七千元，進一步壓縮車廠原本已有限的獲利空間。

根據大陸乘聯分會秘書長崔東樹提供數據，二○二六年一至三月，大陸汽車產業利潤總額七百八十四億元，下滑百分之十八。

汽車產業利潤率顯著低於全國規模以上工業企業平均利潤率，更是逼近絕大多數整車企業的經營盈虧平衡線。

崔東樹表示，高端新能源車企普遍保持百分之二十以上毛利率，成本抗風險能力更強；中低端車企面臨市場競爭加劇與消費需求收縮，如果大幅漲價，可能造成用戶流失，目前多數車企現階段僅處於試探性漲價階段。

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