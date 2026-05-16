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日閣員訪中 雙方去年交惡後首見
日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志十四日晚間啟程飛往上海，出席十五日舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）部長級會議。這是中日關係惡化之後，首見日本閣員訪問中國。
日本ＴＢＳ電視台與朝日電視台報導，黃川田仁志的業務範圍包含男女共同參與相關政策，他於十五日出席ＡＰＥＣ的部長級會議「女性與經濟論壇」。
這也是日本首相高市早苗去年十一月在國會發表有關「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的言論，引發中日關係惡化之後，首度有日本閣員訪問中國。
黃川田仁志行前在東京羽田機場受訪時表示，「已經收到中國方面周到的邀請函」。
被問及他此行正逢兩國關係惡化之際，黃川田仁志回應，「我並沒有過度在意此事，打算先聚焦有關ＡＰＥＣ的女性與經濟主題，並討論相關議題」。
他也表示，這次並未安排與包含中國在內的與會國家閣員召開場邊會談，此次會議會期為十五至十六日。黃川田仁志僅出席十五日上午的會議。
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