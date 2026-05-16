川普剛走…普亭5月20日就來 史上首次2強領導人同月接力訪中

美國總統川普十五日結束中國訪問後，俄羅斯總統普亭預計數日後訪問北京。南華早報十五日獨家報導，消息人士透露，普亭此次訪問預計於廿日進行，為期一天。

這將是中國首次在同一個月內且非多邊場合下，同時接待美俄兩大強權領導人，反映北京正試圖同時管理與雙方的關係，並在日益破碎的全球秩序中，將自己定位為關鍵性大國。

由於普亭此行屬於中俄兩國例行往來，加上中方官員此前已忙於籌備川普訪中行程，外界不預期會有盛大閱兵或高規格歡迎儀式。

普亭和習近平最近一次會談，是在二月四日透過視訊連線舉行。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十五日表示，普亭將在訪中期間討論雙邊關係各個面向及國際事務，「最重要的是我們的雙邊關係、特殊戰略夥伴關係以及規模龐大的貿易和經濟合作，合作金額始終超過兩千億美元。 當然國際事務也將是重點議題」。

中國外交部發言人郭嘉昆十五日說，北京和莫斯科正在就兩國元首會晤的籌備工作保持密切溝通。

川普前腳剛走，普亭後腳就來到北京，也引發國際間關注，有大陸學者指出，領導人常態化會晤本是常事，可這次普亭總統緊跟川普的訪華行程，意義完全不同。

俄羅斯當下面臨著西方多重制裁，經濟發展、國際合作都需要穩固的外部支撐，中俄在能源、經貿、安全等領域的深度合作，是俄羅斯緩解壓力的關鍵。普亭此時訪華，除持續深化中俄合作，鞏固雙邊友好關係；另一方面雙邊也會在中東局勢等方面的國際事務交換意見。

南早的報導還指出，法國總統馬克宏已於二○二五年十二月訪問北京，英國首相施凱爾則於今年一月到訪。普亭訪中後，中國也將成為第一個在數月內接待聯合國安理會其他四個常任理事國領導人的國家。

此外，南韓總統李在明、加拿大總理卡尼和德國總理梅爾茨都在過去幾個月訪問中國。ＢＢＣ說，川普的全面關稅政策，加上他不時威脅吞併格陵蘭到從歐洲撤軍，讓美國和長期盟友之間的關係充滿不確定性，這使得美國盟友近來紛紛靠向中國，而北京也樂於展現穩定形象，與美國形成鮮明對比。