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川習會剛落幕普亭傳20日訪中！北京罕見半年內接待安理會4強領袖

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平2025年9月2日在北京與俄羅斯總統普亭會面前合影。路透
中國國家主席習近平2025年9月2日在北京與俄羅斯總統普亭會面前合影。路透

中國國家主席習近平與美國總統川普舉行的備受關注峰會15日結束後，俄羅斯總統普亭預計數日後訪問北京。南華早報15日獨家報導，消息人士透露，普亭此次訪問預計於20日進行，為期1天。

這將是中國首次在同一個月內、且非多邊場合下，同時接待美俄兩大強權領導人，反映北京正試圖同時管理與雙方的關係，並在日益破碎的全球秩序中，將自己定位為關鍵性大國。但由於普亭此行屬於中俄兩國例行往來，加上中方官員此前已忙於籌備川普訪中行程，外界不預期會有盛大閱兵或高規格歡迎儀式。

報導指出，法國總統馬克宏已於2025年12月訪問北京，英國首相施凱爾則於今年1月到訪。普亭訪中後，中國也將成為首個在數月內接待聯合國安理會其他4個常任理事國領導人的國家。

普亭 川習會 俄羅斯

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