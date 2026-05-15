「治台比奪台更難」西方智庫揭北京深層難題

一篇西方智庫發表的最新報告指出，北京若強行奪台後，治台將是一項充滿風險、長達數十年的工程，且恐有數百萬人無法在社會立足、數以萬計的人恐遭監禁。

澳洲羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）10日發布「兼併之後：中國打算如何治台」（Afterannexation: How China plans to run Taiwan）的專文。

專文由羅伊研究院東亞事務高級研究員馬利德（Richard McGregor）、蘭德公司（RAND）中國研究中心創辦主任白明（Jude Blanchette）共同撰發，表示是參考2019年至2025年間中國發表的一系列學術、法律及政策相關文獻，並補充比較歷史案例。

專文指出，北京對台思維已從和平包容轉向徹底吸收。隨台灣認同與民主制度逐漸鞏固，中國領導人習近平對統一的條件也變得更強硬，要的是全面政治整合，而不是真正的自治。

作者認為，中國設想的是一種對台灣的分階段征服模式：先是立即鎮壓政治反對者；接著進行比香港更徹底的制度重組，最後則是長達數十年的心靈重建工程，讓台灣人逐漸認同中華人民共和國。屆時數百萬台灣人將無法立足社會，許多現在的政治領袖會被監禁。

專文這項立論是根據台灣陸委會一份最近的民調，顯示約有7%的成年人（約130萬人）支持即刻宣布台獨。作者認為在北京治下，任何堅持這種立場的人都可能面臨監禁、數十萬人可能被剝奪投票權，而所有這些人很可能都會被排除於各級政府的公務體系之外。

作者認為若以政黨認同作衡量標準，政治自由直接受威脅的人數恐更多。台灣超過1/3選民支持民進黨，這相當於約650萬人；官僚體系中的人員，以及律師、記者、社運人士甚至企業領袖，勢必得表現出對中共的忠誠，否則恐失去工作甚至入獄。

專文認為就連中國學者也越來越承認，透過強制取得的穩定並不等同於合法性。一個社會可能沉默卻政治上疏離，也許社會井井有條但民心有抗拒，因為台灣的獨立身份深植於世代之中；此外，經濟整合能否抵銷資本外逃與人才流失風險也是問題。綜合來看，北京最難解決的問題不是奪取台灣，而是治理台灣。