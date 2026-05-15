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儲能業務市占率 比亞迪超越特斯拉登頂第一

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
圖為比亞迪在墨西哥邊境城市設置經銷門店。路透
圖為比亞迪在墨西哥邊境城市設置經銷門店。路透

美國科技網站Electrek十三日報導，去年中國大陸比亞迪超越美國特斯拉，成為全球最大電池儲能系統（ＢＥＳＳ）集成商，全球市占率達百分之十三，特斯拉則為百分之十，終結特斯拉二○二三至二○二四年連續兩年的榜首地位。

根據英國智庫基準礦物情報資料數據，去年比亞迪全球儲能系統出貨量超過六十吉瓦時，市占率百分之十三，居全球儲能系統集成商首位；特斯拉同期出貨四六點七吉瓦時，市占率百分之十，排第二。儘管特斯拉出貨量年增百分之四十九，仍未能追上比亞迪擴張步伐。

全球前十名儲能集成商中，陸企占八席。陽光電源以百分之九市占率排第三；中車株洲所、寧德時代及海辰儲能均為百分之六，並列第四；華為及遠景能源各占百分之五；弗倫斯及欣旺達各占百分之四。

當前市場的大背景也凸顯比亞迪崛起意義。根據基準礦物情報與英富霖資料數據，去年全球電池儲能系統裝機量大增五成一，約三一五吉瓦時；固定式儲能電芯出貨量則近翻倍，突破六百吉瓦時。

大陸是這波成長的核心驅動力。僅去年十二月，大陸大型儲能裝機量就達六十五吉瓦時，超越美國全年儲能裝機總量。比亞迪在儲能領域的崛起，也被視為複製在電動車市場的發展軌跡。比亞迪已在全球純電動車市占率上超越特斯拉。

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