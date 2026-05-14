林志玲接文策院董事惹議 梁文傑：藝人要「脫中返台」應歡迎

名模林志玲確定出任文策院董事，但她過去曾轉發央視貼文祝賀中共建政周年，引發質疑。陸委會副主委梁文傑14日為林志玲緩頰稱，藝人若要「脫中返台」，自家人沒有不歡迎的道理。

梁文傑14日下午在例行記者會上表示，這項人事任命是文化部認為符合政策需要，對於深化台灣內容的國際佈局有幫助，本會尊重文化部的權責。

他又說，藝人如果要「脫中返台」，要為台灣做事，「我們作為自家人，沒有不歡迎的道理」。

不過，林志玲過去曾在微博祝賀中共建政周年，發表「山河錦繡，盛世中華」，並在內蒙高唱「我和我的祖國」的紀錄，引發爭議。

對此，梁文傑聲援林志玲，稱林志玲過去曾經被另一名藝人黃安舉報是台獨分子，「在林志玲跟黃安之間，我想大部分人應該會選擇站在林志玲這邊。」

2016年，演員戴立忍身陷台獨風波，出演的電影「六弄咖啡館」遭抵制。黃安當時點名林志玲轉發抵制文章，稱「妳若轉發這條，很多同胞會相信妳不是深綠的台獨份子，若不轉發，你們還是中國人？」