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國台辦否認我公務員赴陸遭盤查 陸委會端證據打臉：左手不知右手在幹嘛

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
陸委會5月14日舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會5月14日舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。記者張鈺琪／攝影

針對陸委會日前表示，有2名台灣公務員赴大陸觀光時，遭國安人員深夜盤查，大陸國台辦13日批評，民進黨當局出於政治私利，惡意炒作、造謠抹黑。陸委會14日回應表示，我們之所以知道盤查資訊，是因為公務員返台後如實以報，這還需要什麼證據？國台辦可能不太了解中共國安機關在做的事情，左手不知道右手在幹嘛。建議國台辦先了解國安單位在做什麼，「不要隨便胡扯抵賴」。

陸委會5月14日舉行例行記者會，由發言人梁文傑副主委主持。有媒體提問，陸委會是否考慮公開證明相關案件都是真實發生，並非像國台辦所稱的「造謠抹黑」。

梁文傑表示，我們現在的制度是這樣，公務員如果要去大陸旅行，那事前就必須請假報備；返台後，也必須填寫狀況單，內容包含在陸期間是否遇到特殊情況、是否遭到騷擾或盤查等。

梁文傑指出，從去年以來，已有13名公務人員遭遇相關盤查。陸委會之所以掌握這些資訊，是因為公務員返台後如實以報，「這還需要什麼證據？」

他續指，陸委會反而比較擔心，可能還有不少公務員因害怕而不敢在回報單上如實填寫。梁文傑稱，國台辦可能不太了解中共國安機關在做的事情，「因為他們的體系太大，左手可能不知道右手在幹嘛」，建議國台辦自己先去好好了解，他們的國安單位究竟在做什麼。

梁文傑舉例指出，有好幾名涉及兩岸事務的台灣學者，曾受大陸相關單位邀請，不管是上海台辦、北京台辦或國台辦，赴陸參加研討會；結果人到了機場，就被留下來盤查。「就是你被台辦系統邀請去，然後又被國安系統留下來盤查，這就是左手不知道右手在做什麼。」

梁文傑強調，建議國台辦先了解真實狀況是什麼，「不要隨便胡扯抵賴」。

國台辦 陸委會 梁文傑

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