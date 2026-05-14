國台辦駁斥我公務員赴陸遭盤查 陸委會搬資料打臉：不要胡扯

中國大陸國台辦反駁台灣公務員赴陸被盤查。陸委會今天表示，從2024年迄今計有13名公務員赴陸被盤查案例，建議國台辦好好地去了解國安單位業務，不要隨便抵賴。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，台灣公務員赴陸必須事先請假、報備，若在陸遇到特殊狀況必須填寫狀況單。根據了解，從2024年迄今，計有13名公務員赴陸受到盤查；不排除有些公務員由於害怕等原因，不敢如實回報。

梁文傑提到，中國大陸國台辦可能不太了解國安機關在做的事情。過往有台灣學者受到中國大陸台辦系統邀請赴陸參加研討會，卻在機場被攔下、盤查，顯然這是「左手不知道右手在幹嘛」情況，建議國台辦先去了解真實狀況，不要隨便胡扯、抵賴。

對於台灣公務員赴陸旅遊被當地國安人員盤查一事，中國大陸國台辦發言人張晗在13日例行記者會上說，一貫鼓勵、支持包括旅遊在內的兩岸交流往來，只要不從事違法犯罪活動，往來大陸不必有任何顧慮。

張晗指稱，民進黨「惡意炒作、造謠抹黑大陸」，企圖製造「寒蟬效應」，目的是阻撓、破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗。