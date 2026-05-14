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黃之鋒涉串謀勾結外國勢力案 完成交付高院程序
正在服刑中的前香港眾志秘書長黃之鋒，去年在獄中被捕及被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，據報導，這起案件今天已完成交付至高等法院的程序。
根據明報的報導，這起案件案件今天在西九龍裁判法院完成交付至高院的程序。
據報導，黃之鋒被控於2020年7月1日至11月23日期間，與前香港眾志主席羅冠聰及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。
按照香港司法程序，當某人被控較嚴重的罪行時，控方有權要求將案件轉介區域法院或交付高院審理；案件轉介區域法院稱為「轉介程序」，交付高院稱為「交付程序」。
黃之鋒因為參與泛民主派舉行的立法會「35+」初選案，被控串謀顛覆國家政權罪，於2024年11月19日被香港法庭判處入獄4年8個月，至今仍在服刑中。
至於羅冠聰，港區國安法於2020年中生效前，他已經離港。
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