宏福苑大火唯一沒被火襲…宏志閣居民返家 魚翅花膠疑被盜

香港大埔宏福苑大火發生近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民13日起再獲分批回家執拾物品。宏志閣居民王女士與兒子同住，上次上樓見單位「無穿無爛」，以為可隨時再回家，只帶走兒子上學用品，連證件都沒拿要重辦。事隔五個月，王女士再回家，卻見家中物品移位、半身高的花膠被盜。另外，由於家空置多月，王女士感焗促，執拾兩小時已感不適，沒法按計畫執拾到父母文件。

香港01報導，王女士一入屋就發覺櫃門被開，物件被移位，與首次執屋不同：「成間屋都移動過了，我一望就知。」王女士形容，麻袋有腰高，還有幾袋大花膠、澳洲海參魚翅都不見，「我有一定數量的澳洲海參，應該是被偷走好多。」王女士向警方反映，警方要她再找清楚；她預料尋回機會微。

與上次上樓感覺不同，王女士形容今次上樓，家居環境焗促大塵，沒法留足三小時。王女士想執拾家中文件也執拾不完：「大家見我都好似面青口唇白，我其實在房子裡好迷茫，一下子不知要收拾什麼、房子裡又大塵。」另外，又因為宏志閣停水，她廁所也不敢去，怕要上上落落。

據報導，去年12月首次回家，王女士沒想過會無法回家 ，故只帶走兒子上學要用的東西，連證件都無執走，後來要到入境處重辦證件；這次上樓，樓下遊樂設施已被拆卸，宏志閣前路未明，王女士感觸落淚，被問到感觸之處，「我都答不出來，可能有少少創傷症。」

港府早前公布，如果在6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入港府長遠居住安置方案。對於會否賣業權，王女士說，父母遺留下來的文件都未執拾完，希望有機會再回家執拾，暫不思考賣業權與否。