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彭麗媛會教科文組織秘書長阿納尼

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛十二日上午在北京會見聯合國教科文組織秘書長阿納尼。（新華社）
大陸國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛十二日上午在北京會見聯合國教科文組織秘書長阿納尼。（新華社）

據新華社報導，大陸國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛，十二日上午在北京會見聯合國教科文組織秘書長阿納尼。

報導指，彭麗媛祝賀阿納尼當選聯合國教科文組織秘書長，讚賞聯合國教科文組織為全球女童和婦女教育事業發展發揮的重要作用。彭麗媛介紹中國女童和婦女教育事業發展成就，表示願繼續履行好特使職責，同聯合國教科文組織加強合作，促進全球女童和婦女教育事業不斷進步。

中方通稿稱，阿納尼高度評價彭麗媛擔任特使以來，為全球女童和婦女教育事業作出的傑出貢獻，表示聯合國教科文組織感謝中國提供的寶貴支持，願同中國進一步深化交流合作，推動全球女童和婦女教育事業得到新發展。

另，二○二四年三月，彭麗媛曾在北京會見來華參訪的德國伯樂中文合唱團師生代表；同年七月，她又以世界衛生組織結核病和愛滋病防治親善大使身分，會見聯合國副秘書長、聯合國愛滋病規劃署執行主任拜安伊瑪，以及世界衛生組織助理秘書長所羅門。

今年一月，彭麗媛以第一夫人身分在北京同韓國總統夫人金惠景茶敘，並歡迎金惠景新年伊始陪同李在明總統首次對中國進行國是訪問；同年四月，她也陪同來華進行國是訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林夫人吳芳璃參觀中國國家大劇院。

彭麗媛 聯合國 北京

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