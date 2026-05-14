維護中韓夥伴關係 李在明會見何立峰

大陸國務院副總理何立峰十三日在韓國與美國財政部長貝森特舉行經貿磋商前，在首爾先行會見南韓總統李在明。據新華社報導，何立峰表示，中方願同韓方落實好兩國元首重要共識，加強溝通，增進互信，深化交流合作，維護好發展好中韓戰略合作夥伴關係。

韓國電子入境系統早前曾將台灣標示為「中國台灣」，在我外交部持續抗議後，上個月十日，韓國已完成改版，刪除爭議欄位。隨後即傳出，此事因而引發北京方面不滿，大陸外長王毅為此推遲訪韓計畫，但遭韓國外交部否認。

新華社報導，何立峰向李在明轉達大陸國家主席習近平的問候，並表示，去年底以來，習近平同李在明在短時間內實現互訪，引領中韓關係開啟改善發展的新局面。中方願同韓方落實好兩國元首重要共識，維護好發展好中韓戰略合作夥伴關係。

韓聯社則報導，與何立峰會晤時，李在明表示，希望兩國順應時代潮流，推動雙邊關係朝著惠及兩國民眾的方向發展。兩國應基於雙邊關係發展方向的共識，爭取在經濟、產業、經貿、文化等領域取得實質性成果。

南韓副總理兼財政經濟部長具潤哲十三日則在社交平台Ｘ發文透露，他前一日與何立峰共進晚餐，就中東局勢等近期經濟事務和韓中經濟合作方向交換意見。

具潤哲表示，雙方就以高新產業、供應鏈、數位和綠色轉型為主深化經濟合作、加快韓中自由貿易協定（ＦＴＡ）第二階段談判達成共識。為此雙方計畫今年在中國舉行韓中經濟部長會議。

李在明當天還會見貝森特。南韓政府表示，美中兩國將南韓作為首腦會談前期協商地點，體現對南韓政府「務實外交」的信任與支援。