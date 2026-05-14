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APEC依一中原則 外交部嚴正抗議
亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會議本月廿二日至廿三日，將在江蘇蘇州舉辦，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮將率團出席。大陸國台辦發言人張晗表示，將按照「一個中國原則」和ＡＰＥＣ有關諒解備忘錄的規定及慣例處理台灣地區參會事宜。對此，我外交部提出嚴厲譴責與抗議。
外交部指出，台灣一九九一年簽署的入會備忘錄中並無「一中原則」文字，且敘明平等參與各項會議及活動，中方此舉違背其前年爭取主辦ＡＰＥＣ時所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，凸顯霸道威權本質。
外交部指出，我國是ＡＰＥＣ的正式會員，自一九九一年加入至今即與其他會員同享平等尊嚴參與的權利；中國無視ＡＰＥＣ相關規範及長期以來建立的良好實踐，並違背其二○二四年為爭取主辦權所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，不僅破壞ＡＰＥＣ和諧，更凸顯其霸道的威權本質，外交部再次嚴厲譴責，並表達抗議與不滿。
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