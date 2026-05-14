國台辦籲 儘快開放閩滬客到台灣本島

大陸國台辦發言人張晗表示，今年五一假期期間，兩岸小三通客運航線共計發送旅客約三點二九萬人次，較去年同期成長百分之十點五七；大陸居民赴金門旅遊近五千人次。民進黨當局應正視台灣業界呼聲和民眾需求，摒棄政治操弄，儘快解除人為障礙，推動兩岸旅遊交流早日恢復正常。

張晗稱，「我們已經宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊（自由行）試點，希望台灣有關方面順應民意，盡早開放，為實現兩岸人員往來交流正常化和各領域交流合作常態化創造條件。」

大陸國台辦昨上午記者會上，針對本報記者詢問，前幾日有四川媒體報導東航計畫七月一日開通成都直航台中航線，這部分的工作是否需要台灣的民航局許可等問題，張晗強調，東方航空計畫自七月一日起恢復執飛成都直航台中航線，是大陸方面積極作為，回應廣大台灣同胞出行的具體舉措。

她進一步說明，今年四月兩岸共同執行空中客運直航往返航班三一四○班，運輸旅客六十四點一萬人次，旅客數量較去年同期增長百分之十四，兩岸航空公司平均客座率超過百分之八十五。這些數據「清清楚楚地表明，兩岸民眾往來需求旺盛，要交流、要恢復航線航班的呼聲強烈」。她呼籲民進黨當局應順應民意，「正視市場規律，滿足兩岸民眾的出行需求」。

另就陸委會上周公布，四月接獲通報，有兩名我方公務員赴陸旅遊，被當地國安人員在旅館房間內盤查，詢問個人資料、檢查手機內容等。張晗表示，「二○○五年台灣同胞來大陸近五百萬人次，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮，完全可以高高興興來，平平安安回」。

對此，陸委會隨後以新聞稿回應稱，我方公務員回報在中國大陸遭受盤查的事證明確。國台辦與其狡辯抵賴、否認事實，不如好好約束自己的國安單位，停止騷擾台灣旅客。