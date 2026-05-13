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川習會前 陸學者喊話：反台獨符合中美共同利益

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國總統川普搭乘空軍一號於13日晚間抵達北京首都國際機場，大陸方面早前一再敦促美國清楚表態「反對台獨」。 （美聯社）
美國總統川普搭乘空軍一號於13日晚間抵達北京首都國際機場，大陸方面早前一再敦促美國清楚表態「反對台獨」。 （美聯社）

川習會前，關於美國總統川普針對台灣議題是否會有新表述受到關注。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津13日在環球時報撰文指出，川普此行為中美雙方在台灣問題上深化溝通、凝聚共識提供了寶貴契機。他強調，反對台獨符合中美兩國共同利益。

王英津表示，今年是中美關係的「大年」。川普此次對中國進行國是訪問，為兩國深化溝通、管控分歧、凝聚共識提供重要契機。而台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，事關中國的核心利益和民族感情，也深刻影響亞太地區乃至全球的和平穩定。

他指出，反對台獨、維護台海和平穩定，是中美兩國必須堅守的共同責任，符合雙方的共同利益，也是確保中美關係行穩致遠、規避地緣政治風險的關鍵前提。

王英津提出，縱觀中美關係發展歷程，每當美方恪守一個中國原則、明確管控台獨，兩國關係就能保持平穩發展，雙方合作就能順利推進；而每當美方在台灣問題上立場動搖、縱容台獨分裂勢力，甚至作出違背承諾之舉，兩國關係就會遭遇嚴重衝擊，雙方的互信基礎遭到侵蝕，各領域合作也會隨之受阻。

王英津強調，放縱台獨本質上是華盛頓對中美政治共識的背叛，是對兩國關係大局的無視，這種行為極其危險，不僅會徹底破壞中美關係來之不易的穩定局面，更會引發一系列難以預料的惡性後果。

他表示，當前，全球經濟復甦乏力、地緣政治衝突頻發、氣候變化等全球性挑戰層出不窮，中美雙方亟需加強協調合作，共同應對各類風險挑戰。而實現這一切的前提，就是妥善處理台灣問題，堅定反對台獨。

王英津稱，反對台獨、維護台海和平穩定，也是符合美國自身長遠利益的政治抉擇。從地區責任來看，亞太地區的和平穩定離不開中美兩國的共同維護，台獨分裂勢力破壞地區穩定，損害的是地區各國的共同利益，反對台獨自然成為兩國共同的政治任務。

王英津表示，如果任由台獨分裂勢力肆意妄為，不僅會破壞中美合作的政治基礎，更會加劇國際社會的分裂與對抗。因此，反對台獨，不是一方對另一方的要求，而是兩國基於共同利益的必然選擇。美方應認清歷史大勢，與中方一道堅定反對台獨，共同維護台海和平穩定，夯實中美關係的政治基礎。

台獨 兩岸關係 川普

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