兩岸交流 金門縣府：首批上海客已抵達

上海日前公布，四月廿九日起上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質（資格證書）的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊。中新社報導，十三日來自上海市公安局出入境管理總隊的消息，上海全市廿個出入境接待大廳已啟動赴金門、馬祖旅遊簽注申請受理工作。

新華社則指出，金門縣政府副縣長陳祥麟十二日出席在上海舉辦的「滬動金門．精彩萬分」金門觀光旅遊推介會上透露，首批上海遊客已於本月十一日抵達金門。

泉州市金門同胞聯誼會常務副會長張亞輪十三日接受中新社採訪時表示，福建、上海居民赴金門自由行政策極大提振金門旅遊市場，既是金門文旅經濟的「及時雨」，也是兩岸交流融合的「加速器」。

據中新社報導，上海市戶籍居民和居住證持有人擬赴金門、馬祖旅遊的，可前往上海任一出入境接待大廳，憑本人有效身分證申請辦理往來台灣通行證及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。在福建的上海市戶籍居民也可向福建省公安機關出入境管理機構申請辦理上述證件及簽注。

上海公安出入境管理部門表示，申請往來台灣通行證及簽注的，須本人到現場辦理；未滿十六周歲的申請人應當由監護人陪同，監護人無法陪同的，可委託他人陪同。此外，對於持證單獨申請簽注的未滿十六周歲和年滿六十周歲的申請人，可委託他人代辦。關於辦結時限，上海公安出入境管理部門表示，上海市戶籍居民已持有效往來台灣通行證僅單獨辦理簽注的，五個工作日辦結；同時辦理往來台灣通行證和簽注的，七個工作日辦結。對於居住證持有人，上述情況均需十個工作日辦結。

報導稱，辦妥往來台灣通行證及簽注後，還需根據簽注類型申辦入台許可。持「個人旅遊」簽注的申請人，出行前須通過有資質的旅行社代辦相應事由的入台許可。持「團隊旅遊」簽注的申請人，統一由組團社代辦入台許可相關手續，須參加旅遊團出行，整團出入境，隨團活動。辦理入台許可或參團，須選擇具相應資質的上海市、福建省旅行社。

上海公安出入境管理部門提示，赴金門、馬祖旅遊簽注有效期為六個月，簽注期滿前可持證出境前往金門或馬祖一次，入境返回後簽注即失效。前往金門或馬祖後一次簽注即使用完畢，如再赴另一地旅遊，需再次辦理旅遊簽注後方可前往。

金門縣政府由副縣長陳祥麟領軍，率觀光處、金門酒廠、旅行公會、旅館公會、免稅業者及觀光產業代表共50人，分赴上海、廈門舉辦「金門觀光旅遊推介會」。圖／縣府提供

十二日在上海舉辦的金門旅遊推介會上，金門發布了「金門真香」系列主題旅遊線路。新華社表示，現場多家上海文旅企業與金門旅遊業者達成合作意向，明確將在客源互送、線路共建、聯合推廣等方面深化聯動。陳祥麟說，上海是金門重要的客源市場，此次推介會旨在讓更多上海市民了解金門、走進金門。