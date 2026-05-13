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川習會台灣議題是重中之重 中美將有「第四公報」？

聯合報／ 記者廖士鋒／北京即時報導
川習會的重中之重即台灣議題，但由於伊朗戰事，雙方恐難達成實質結果。（美聯社）
川習會的重中之重即台灣議題，但由於伊朗戰事，雙方恐難達成實質結果。（美聯社）

川習會的重中之重即是台灣議題。不過由於伊朗戰事，川普的訪問推遲且縮短，目前外界對此議題的「期望」，從原先甚至有分析認為將有「第四公報」，已降低成雙方恐難有實質上的討論與結果。

美國國務卿魯比歐已「劇透」川習會一定談及台灣，外交部政次吳志中則表示最害怕台灣擺在川習會「菜單」上。大陸總理李強跟人大委員長趙樂際，與美國參議員戴恩斯的會晤也都提到了「台灣問題」。趙樂際甚至直言，這是「中美關係中最重要的問題」。

也因台灣問題相當敏感，以至於在川習會前夕，很少大陸學者公開評論陸方屆時會如何談，僅在一些內部會議有學者提及，不過也並不認為會有什麼重要進展。在此情況下，北京究竟可能會在川習會上如何表態？其實從最近的相關政策動向，可歸結出三個面向。

首先是大陸已一再強調台灣事關「中美關係政治基礎」，處理不好恐「地動山搖」。除了希望美國恪守一中原則、三公報與「反對台獨」，最關鍵的就是要勸止美國軍售台灣，即所謂「武裝台灣」。尤其立法院在川習會前夕通過七千八百億國防特別條例，給了美國一大籌碼，料想北京必定在川習會上就此有較為強硬的交涉。此前大陸已經就此制裁多家美國軍工企業並禁止出口「兩用物項」。

第二是對台灣國際地位與國際秩序的綁定。去年王毅聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，卓揆赴日看球與賴總統訪非都激起北京反彈。最近大陸在國民政府主席蔣中正出席開羅會議的埃及米娜宮飯店立碑「台灣回歸中國是第二次世界大戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。預期相關論述或在川習會上提出。

最後是兩岸關係不必然完全依附於美中關係。四月鄭習會時大陸就強調，「一家人相處」有話好好說，沒有化解不了的矛盾。川習會前，北京還先舉辦「兩岸中華文化峰會」。

此外，北京還留有別的「後手」。據悉近期塔吉克、俄羅斯、緬甸三國總統都將訪問大陸，若川習會未有明確涉台「成果」，屆時「支持中國統一大業」仍可能出現在其他涉外會談中。

川習會 李強 外交部

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