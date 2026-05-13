鄭麗文稱反台獨合乎國民黨立場 陸委會：刻意配合中共宣傳

國民黨主席鄭麗文近日接受日本媒體專訪時表示，若美國總統川普在「川習會」中重申一個中國政策及反對台獨立場，「這完全合乎國民黨的立場」。對此，陸委會今（13）日表示，鄭麗文趕在川習會之前，刻意在日文媒體上積極配合中共宣傳，令人相當遺憾。

國民黨13日發布新聞稿表示，鄭麗文近日接受日本「讀賣新聞」專訪，談及當前兩岸關係。鄭麗文指出，現在的兩岸關係急速惡化中，全世界都非常焦慮，也很擔心台海會爆發戰爭，所以如何避免戰爭、如何維繫和平，是當務之急。

被問及若美國總統川普在川習會中表達「反對台獨」立場時，鄭麗文表示，「如果川普表達、重申一個中國政策，以及反對台獨的立場，這是完全合乎國民黨的立場」。川普會不會進一步強化他的立場，從不支持到反對台獨，有待觀察。

對此，陸委會13日發布新聞稿表示，鄭麗文主席趕在川習會之前，刻意在日文媒體上積極配合中共宣傳。身為國民黨主席，不思如何保衛中華民國，一心要讓國際社會誤解台灣人民捍衛生活方式的決心，令人相當遺憾。