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國台辦稱劉世芳親屬「罪有應得」 陸委會：意圖不當牽連使人噤聲

中央社／ 記者李雅雯台北13日電
國台辦再談內政部長劉世芳，聲稱其與親屬「遭到懲治、罪有應得」；陸委會批評中共假借「懲獨」名義實施「跨境鎮壓」。（聯合報系資料照）
國台辦再談內政部長劉世芳，聲稱其與親屬「遭到懲治、罪有應得」；陸委會批評中共假借「懲獨」名義實施「跨境鎮壓」。（聯合報系資料照）

中國大陸國台辦再談內政部長劉世芳，聲稱其與親屬「遭到懲治、罪有應得」；陸委會批評，中共假借「懲獨」名義實施「跨境鎮壓」，意圖透過不當牽連與施壓企業，迫使國人噤聲。

大陸委員會（陸委會）13日晚表示，劉世芳沒有犯罪行為，親屬顏文群為上市櫃公司專業經理人、領公司薪水，「沒有什麼從大陸獲取利益」。中共假借「懲獨」名義實施「跨境鎮壓」，意圖透過不當牽連親屬與施壓企業來迫使國人噤聲。

陸委會表示，此事反映出，中共刻意運用政治獻金公開資訊，惡意拼湊與進行政治報復，同時對台進行社會分化。面對中共「利用民主反民主」手段，有必要深思現行制度妥適性，以防境外敵對勢力損害國家安全。

中國大陸國台辦發言人張晗今天上午在例行記者會上聲稱，「劉世芳搞台獨是分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，顏文群長期從大陸獲取利益，卻為劉提供政治獻金。兩人依法遭到懲治，罪有應得」。

對於劉世芳呼籲民眾「赴陸要慎思，人身與財產安全會受到恐嚇與威脅」，張晗表示，這是企圖拉台灣民眾墊背，製造寒蟬效應。

劉世芳 陸委會 中共

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