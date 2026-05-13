監管規範無人機 中國民航局成立「低空安全司」

在中國官方加強監管無人機、首都北京甚至禁飛無人機的政策下，中國民航局近日正式成立「低空安全司」，將主管低空民航發展規劃、統籌低空安全與發展、建設低空飛行服務調度平台、低空飛行服務站體系等業務。

澎湃新聞今天報導，中國民航局官網上的「低空安全司」已正式架設，並指上述業務是該司的「機構職責」。

報導提到，前中國民航局長李家祥9日在出席「2026低空產業協同與生態合夥人發展論壇」時表示，中央機構編制委員會辦公室已正式批覆中國民航局，同意設立「低空經濟司」，而該局則擬命名為「低空安全司」。

2025年7月，中國民航局表示，為貫徹落實中央決策部署，加強對通用航空、無人駕駛航空、低空經濟等相關工作的組織領導和協調統籌，民航局優化調整了旗下「通用航空工作領導小組」、「民用無人駕駛航空器管理領導小組」和「促進低空經濟發展工作領導小組」，成立了「通用航空和低空經濟工作領導小組」。

中國民航局當時說，這一領導小組的正副組長由該局正副局長兼任，成員包括相關業務部門主管。領導小組主要承擔貫徹中央決策部署，研究確定推進通用航空和低空經濟發展重點工作安排，協調解決跨部門、跨中央地方問題等任務。同時成立「領導小組辦公室」，設6個專項工作組，建立了相關工作機制。

中國民航局表示，在成立「低空安全司」後，將聚焦發展規劃編制、航空器適航審定、市場監管、飛行運營監管、飛行服務保障、飛行服務調度平台建設、安全監管體系建設等展開工作，促進通用航空和低空經濟安全有序發展。