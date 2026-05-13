快訊

中職／統一獅2：1勝味全龍 奪隊史2000勝史上第一隊

通膨壓力爆表 台指期夜盤上半場紅翻黑

逾百人圍觀…川普車隊抵達北京四季酒店 現場畫面曝光「陣容壯盛」

聽新聞
0:00 / 0:00

監管規範無人機 中國民航局成立「低空安全司」

中央社／ 台北13日電

在中國官方加強監管無人機、首都北京甚至禁飛無人機的政策下，中國民航局近日正式成立「低空安全司」，將主管低空民航發展規劃、統籌低空安全與發展、建設低空飛行服務調度平台、低空飛行服務站體系等業務。

澎湃新聞今天報導，中國民航局官網上的「低空安全司」已正式架設，並指上述業務是該司的「機構職責」。

報導提到，前中國民航局長李家祥9日在出席「2026低空產業協同與生態合夥人發展論壇」時表示，中央機構編制委員會辦公室已正式批覆中國民航局，同意設立「低空經濟司」，而該局則擬命名為「低空安全司」。

2025年7月，中國民航局表示，為貫徹落實中央決策部署，加強對通用航空、無人駕駛航空、低空經濟等相關工作的組織領導和協調統籌，民航局優化調整了旗下「通用航空工作領導小組」、「民用無人駕駛航空器管理領導小組」和「促進低空經濟發展工作領導小組」，成立了「通用航空和低空經濟工作領導小組」。

中國民航局當時說，這一領導小組的正副組長由該局正副局長兼任，成員包括相關業務部門主管。領導小組主要承擔貫徹中央決策部署，研究確定推進通用航空和低空經濟發展重點工作安排，協調解決跨部門、跨中央地方問題等任務。同時成立「領導小組辦公室」，設6個專項工作組，建立了相關工作機制。

中國民航局表示，在成立「低空安全司」後，將聚焦發展規劃編制、航空器適航審定、市場監管、飛行運營監管、飛行服務保障、飛行服務調度平台建設、安全監管體系建設等展開工作，促進通用航空和低空經濟安全有序發展。

北京 民航局 無人機

延伸閱讀

弘光科大與漢翔航空 啟動縮尺高速無人機產學合作

神舟23號任務logo陸網民質疑「缺台灣」...陸官方刪文又重發

川習將會 北京防彈車「野獸」、末日飛機現身 文博場館閉館

弘光科大率先打造國家級考照場 產軍學聯手領軍無人機國家隊

相關新聞

赴陸公務員遭盤查 陸委會批國台辦：約束好自己的國安單位

陸委會日前表示，有2名台灣公務員到大陸觀光遭中國國安人員深夜盤查。大陸國台辦今（13）日回應稱，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮。對此，陸委會隨後以書面資料表示，國台辦與其狡辯抵賴、否認事實，不如好好約束自己的國安單位，停止盤查騷擾台灣旅客。

鄭麗文稱反台獨合乎國民黨立場 陸委會：刻意配合中共宣傳

國民黨主席鄭麗文近日接受日本媒體專訪時表示，若美國總統川普在「川習會」中重申一個中國政策及反對台獨立場，「這完全合乎國民黨的立場」。對此，陸委會今（13）日表示，鄭麗文趕在川習會之前，刻意在日文媒體上積極配合中共宣傳，令人相當遺憾。

金門副縣長陳祥麟率團赴滬推介 打造「滬廈金」旅遊黃金線

在上海居民恢復申請赴金門旅遊簽注後，金門縣政府立即啟動新一波大陸觀光行銷，由副縣長陳祥麟領軍，率觀光處、金門酒廠、旅行公會、旅館公會、免稅業者及觀光產業代表共50人，昨日赴上海、今日前往廈門舉辦「金門觀光旅遊推介會」，積極搶攻陸客市場，力拚小三通旅遊動能回溫。

上海啟動赴金馬旅遊簽注申請受理 金門縣府：首批上海遊客已抵達

上海日前公布，4月29日起上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質（資格證書）的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊。上海市公安局出入境管理總隊方面表示，上海全市20個出入境接待大廳已同步啟動赴金門、馬祖旅遊簽注申請受理工作。陸媒指，金門縣政府副縣長陳祥麟12日提到，首批上海遊客已於11日抵達金門。

美國務卿穿「馬杜洛被捕同款」赴陸 陸網友批「搞沒啥意義的小花招」

美國總統川普啟程赴中國大陸進行國是訪問，國務卿魯比歐（Marco Rubio）也隨行搭乘空軍一號。白宮官員發布魯比歐在機上的照片顯示，他身穿灰色Nike Tech刷毛運動套裝，「撞衫」委內瑞拉前總統馬杜洛今年初遭美軍綁架時穿的運動服造型。大陸網友批評他是「自投羅網、純純挑釁」。

神舟23號任務logo陸網民質疑「缺台灣」...陸官方刪文又重發

中國載人航天工程辦公室11日發布「神舟二十三號載人飛行任務標識」，港媒指，其中象徵「從太空看地球」的海陸輪廓圖案，遭大陸網民質疑「少了台灣」。中國載人航天工程的官方微信公號、大陸《人民日報》等大陸官媒，一度下架相關報導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。