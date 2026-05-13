赴陸公務員遭盤查 陸委會批國台辦：約束好自己的國安單位

陸委會日前表示，有2名台灣公務員到大陸觀光遭中國國安人員深夜盤查。大陸國台辦今（13）日回應稱，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮。對此，陸委會隨後以書面資料表示，國台辦與其狡辯抵賴、否認事實，不如好好約束自己的國安單位，停止盤查騷擾台灣旅客。

陸委會7日下午在例行記者會主動披露，4月份接獲2名公務人員赴陸觀光旅遊，2人分別是移民署和關務署的科員。他們在陸期間遭中共國安人員深夜進入下榻旅館房間內訊問。

詢問內容包括家庭成員、學經歷、赴陸目的、任職單位、工作內容，並檢查手機、微信聯絡人、通聯紀錄和支付記錄等，時間大約2到4小時。具體情況是要求拿出手機後解鎖，查看LINE、微信、郵件信箱、支付記錄等。2位公務人員回來後都有通報。

國台辦今日回應稱，「2025年台灣同胞來大陸近500萬人次，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮，完全可以高高興興來，平平安安回」，「民進黨當局出於政治私利，惡意炒作，造謠抹黑大陸，企圖製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。」

對此，陸委會今日以書面資料表示，公務員所回報在中國大陸遭受盤查的事證明確。國台辦與其狡辯抵賴、否認事實，不如好好約束自己的國安單位，停止盤查騷擾台灣旅客。