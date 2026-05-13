金門副縣長陳祥麟率團赴滬推介 打造「滬廈金」旅遊黃金線

在上海居民恢復申請赴金門旅遊簽注後，金門縣政府立即啟動新一波大陸觀光行銷，由副縣長陳祥麟領軍，率觀光處、金門酒廠、旅行公會、旅館公會、免稅業者及觀光產業代表共50人，昨日赴上海、今日前往廈門舉辦「金門觀光旅遊推介會」，積極搶攻陸客市場，力拚小三通旅遊動能回溫。

金門縣政府觀光處表示，今年規劃四梯次大陸旅遊推介活動，希望透過與當地旅遊業者、媒體面對面交流，深化合作關係，提升金門觀光品牌能見度，適逢中國大陸公安機關4月29日宣布，上海居民可赴福建申請前往金門、馬祖旅遊簽注，上海首發團也已於5月11日抵達金門，縣府隨即調整行銷腳步，將年度首場推介活動選在上海舉行。

推介會中，縣府向上海與廈門旅遊業者介紹金門戰地文化、閩南聚落、自然景觀與小三通交通便利性，並主打金門馬拉松、親子嘉年華、風獅爺文化季及中秋博狀元餅等特色活動，吸引不少業者關注。現場也安排產業媒合與交流洽談，盼建立穩定送客合作機制。

此次推介以「文化＋體育＋研學」為主軸，特別針對上海市場推出「經廈門遊金門」、「經泉州遊金門」等多元遊程，結合自然體驗、文化導覽及在地特色產品，希望滿足不同年齡層與旅遊需求。同時現場也展示金門高粱酒及特色伴手禮，吸引與會者駐足試飲、體驗。

觀光處指出，自2024年9月恢復福建居民赴金旅遊後，縣府即持續布局兩岸觀光交流，包括參加上海國際旅遊交易會、與中央單位協調旅遊辦證便利化措施等；這次上海居民恢復赴金旅遊後，縣長陳福海也要求觀光團隊即時掌握政策變化，並與地方業者研議產品包裝與市場推廣策略。

縣府表示，未來將持續串聯「滬廈金」旅遊廊道，進一步發展銀髮康養、企業團建及主題活動旅遊等新型態產品，並結合節慶與深度遊程，拓展更多元客源，盼讓金門成為兩岸旅遊的重要節點。