上海啟動赴金馬旅遊簽注申請受理 金門縣府：首批上海遊客已抵達

上海日前公布，4月29日起上海居民可透過上海市、福建省具備相關資質（資格證書）的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊。上海市公安局出入境管理總隊方面表示，上海全市20個出入境接待大廳已同步啟動赴金門、馬祖旅遊簽注申請受理工作。陸媒指，金門縣政府副縣長陳祥麟12日提到，首批上海遊客已於11日抵達金門。

據陸媒「澎湃新聞」，上海市戶籍居民和居住證持有人擬赴金門、馬祖旅遊的，可前往上海市任一出入境接待大廳，憑本人有效身分證，申請辦理往來台灣通行證，及赴金門、馬祖個人旅遊簽注或團隊旅遊簽注。在福建的上海市戶籍居民，也可向福建省公安機關出入境管理機構，申請辦理上述證件及簽注。

此外，辦妥往來台灣通行證及簽注後，還需根據簽注類型申辦入台許可。持「個人旅遊」簽注的申請人，出發前須通過有資質的旅行社代辦相應事由的入台許可；持「團隊旅遊」簽注的申請人，統一由組團社代辦入台許可相關手續，須參加旅遊團出行、整團出入境、隨團活動。

使用時效部分，赴金門、馬祖旅遊簽注有效期為6個月，簽注期滿前，可持證出境前往金門或馬祖1次，入境返回後簽注即失效。前往金門或馬祖後1次簽注即使用完畢，如再赴另一地旅遊，需再次辦理旅遊簽注後方可前往。

上海本市居民要前往金門、馬祖，可先由上海抵達福建省相應口岸城市，再搭乘小三通客輪前往。前往金門的，須經廈門五通或泉州石井口岸乘船；前往馬祖的，須經福州黃岐、馬尾口岸乘船。

據新華社，金門縣政府副縣長陳祥麟12日在上海舉辦的金門觀光旅遊推介會「滬動金門·精彩萬分」上介紹，首批上海遊客已於11日抵達金門。當天有多家上海文旅企業與金門旅遊業者達成合作意向。

大陸國台辦發言人張晗13日早上表示，近期兩岸旅遊業界已經開始互訪、考察，為後續兩岸旅遊交流合作鋪路。她強調，「我們已經宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊（自由行）試點，希望台灣有關方面順應民意，盡早開放，為實現兩岸人員往來交流正常化，和各領域交流合作常態化創造條件。」