美國務卿穿「馬杜洛被捕同款」赴陸 陸網友批「搞沒啥意義的小花招」

美國總統川普啟程赴中國大陸進行國是訪問，國務卿魯比歐（Marco Rubio）也隨行搭乘空軍一號。白宮官員發布魯比歐在機上的照片顯示，他身穿灰色Nike Tech刷毛運動套裝，「撞衫」委內瑞拉前總統馬杜洛今年初遭美軍綁架時穿的運動服造型。大陸網友批評他是「自投羅網、純純挑釁」。

白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群媒體X分享照片，畫面中魯比歐穿著灰色Nike套裝現身空軍一號，與美國高層官員出訪時常見的正式西裝形象大不相同。貼文寫道「魯比歐國務卿在空軍一號，輕鬆駕馭『委內瑞拉款』Nike Tech！」，最後附上笑哭的表情符號。

貼文照片顯示，魯比歐穿著灰白運動套裝，一臉嚴肅站在機艙。《紐約時報》指出，馬杜洛1月初遭美軍突襲俘虜時，穿的就是同款Nike Tech套裝。

福斯新聞指出，魯比歐捨平日慣穿的西裝，與美國高級官員在公務出訪期間通常穿著的正式服裝明顯不同，出人意料的裝扮，引發網民熱烈反響。很快讓外界聯想到，和馬杜洛被捕時所穿服裝有關的「政治迷因」。

但是，大陸網友顯然覺得這不好笑。有百萬人追蹤的微博軍事網紅「沙姆雄獅_EL」表示，「魯比奧專門穿了一套馬杜羅被美軍綁架時的同款服裝登上空軍一號，敵意滿滿」；另一位百萬粉絲軍事網紅則說，「當你發現美國官方喜歡搞這種沒啥意義的小花招，這就說明其它有意義的大招，他現在也不敢使出來。」

大陸網民紛紛氣到留言批評「自投羅網」、「這種最無聊的小動作，可憐他們內心多脆弱多齷蹉」、「純純挑釁」、「下機後我們再送副手銬給他」等等。

但也有大陸網友疑惑，為何魯比歐被制裁還能來中國？魯比歐曾因關注中國人權問題，被中國兩度制裁作為反制。據法新社，魯比歐被任命為國務卿後，中國為雙方外交接觸找到折衷處理方式，他在2025年1月就職前不久，中國政府和官方媒體，開始將其中文譯名中的「盧」改為「魯」。

法新社引述不具名的外交官分析，中方之所以更改譯名，是因為此前針對魯比歐舊中文譯名實施的制裁措施中包括禁止入境。不過，去年1月時，大陸外交部發言人毛寧在被問及魯比奧更改中文譯名，是否意味著已解除制裁？毛寧稱並未注意到此細節，並強調魯比歐的英文名字更重要。