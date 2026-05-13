東航7/1直飛成都到台中 國台辦：大陸方面積極推動

中國大陸國台辦發言人張晗今天表示，東方航空計劃自7月1日起直飛成都到台中航線，這是大陸方面響應台灣民眾出行的具體舉措。

張晗今天在國台辦例行記者會上回應相關提問時說，陸方始終不遺餘力推動恢復兩岸航線航點，東方航空計劃自7月1日起從成都直航台中，「這是大陸方面積極作為，響應廣大台灣同胞出行的具體舉措」。

她並表示，今年4月，兩岸共同執行空中客運直航往返航班3140萬人次，運輸旅客64.1萬人次，旅客數量較去年同期增長14%，兩岸航空公司平均客座率超過85%。她呼籲民進黨政府滿足兩岸民眾的出行需求。

成都日報10日報導，東航計劃於7月1日新開通成都天府國際機場直飛台灣台中航線，每週兩班，分別於每週三、週日執行，計劃空中飛行時間為3小時20分鐘。這是繼直飛台北航線後，成都開通的第2條直飛台灣客運航線。此前，從成都出發前往台中需要在第3個城市中轉。