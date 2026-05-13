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神舟23號任務logo陸網民質疑「缺台灣」...陸官方刪文又重發

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸官方11日發布「神舟二十三號載人飛行任務標識」（左），遭大陸網民質疑「缺台灣」後下架、12日重發。（取自網易號）
大陸官方11日發布「神舟二十三號載人飛行任務標識」（左），遭大陸網民質疑「缺台灣」後下架、12日重發。（取自網易號）

中國載人航天工程辦公室11日發布「神舟二十三號載人飛行任務標識」，港媒指，其中象徵「從太空看地球」的海陸輪廓圖案，遭大陸網民質疑「少了台灣」。中國載人航天工程的官方微信公號、大陸《人民日報》等大陸官媒，一度下架相關報導。

不過，12日晚間，中國載人航天公眾號重新發布神舟二十三號載人飛行任務標識。網易號「太空那些事兒」解釋，任務標識對先前版本做了最佳化、修改，「調整了此前被關注的地圖問題，清晰標註了台灣島、海南島等，此外還清晰展示了東南亞和南亞部分地區。」

港媒《明報》指，其發布的圓形標識，展現神舟二十三號即將與中國太空站對接的場景，裡頭的「3顆五角星」是對應3名太空人，左側以「長征二號-F」運載火箭發射搭配金色祥雲、如意紋樣，右側融合飛天仙女與飄帶。

另外，其標識背景是從太空看見的部分北半球，對應中國大陸的輪廓於視野中央；朝鮮半島、日本列島的輪廓亦清晰可見。

但原先的logo被不少大陸網民稱，背景圖缺失台灣對應的輪廓。新華社、央視新聞、《人民日報》等大陸官媒帳號12日已下架相關報導，但標識11日一經發布，已獲大陸媒體廣泛轉載，網上仍可見相關報導及引發爭議的舊版標識圖片。不少大陸網民在「載人航天工程」官方微博帳號「載人航天小喇叭」留言要求當局調查事件。

太空 太空人 大陸

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