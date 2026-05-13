賴總統哥本哈根民主峰會談話 陸國台辦用「17個字」形容

近日賴總統以錄影方式於第9屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說，他說，台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變台灣參與國際社會的決心。對此大陸國台辦13日批評，這是「煽動兩岸對立對抗，從事分裂國家的行徑」。

大陸國台辦發言人張晗13日就賴總統上述影片談話表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是無法否認也不容否認的歷史和法理事實。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕對不是。賴清德的謊話說一千遍還是謊話，絕對成不了真」。

她說，賴清德當局慣於打著「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，拉攏某些國家的反華勢力，藉所謂峰會散布「民主對抗威權」虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，從事分裂國家的行徑，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，早已被世人看破，只會遭到全體中華兒女的唾棄。「賴清德的拙劣表演掩蓋不了其在島內不斷打擊政治異己、箝制言論的卑劣行為和獨裁本質。民主是假，謀獨是真」。

張晗稱大陸反對台獨的意志「堅如磐石」，粉碎台獨的能力「堅不可摧」。「有關機構應充分認清台灣問題的高度敏感性和支持台獨分裂活動的嚴重危害性，恪守一個中國原則，停止為民進黨當局在國際上謀獨提供便利和舞台。」

另外對於被大陸列為「台獨頑固份子」的我內政部長劉世芳，其外甥顏文群被所在台企解職，劉世芳提醒國人赴陸務必慎思，否則人身安全跟財產安全會受到恐嚇跟威脅，陸委會稱將研議反制做法。對此，張晗回應，劉世芳「搞台獨」是分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，顏文群長期從大陸獲取利益，卻為劉世芳提供政治獻金。「兩人依法遭到懲治，罪有應得」，「劉世芳不思悔過自新，卻編造謊言，企圖拉台灣民眾墊背，製造『寒蟬效應』，令人不齒。」

張晗表示大陸的態度是一貫的，「依法懲獨、利劍高懸，針對的是極少數『台獨頑固份子』，不涉及廣大台胞台企」，「台灣同胞只要願意參與兩岸交流合作，不搞分裂活動，我們對他們來大陸觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。」