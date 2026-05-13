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陸國台辦喊話「台灣有關方面」：盡早開放福建上海遊客到台灣本島

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗13日再度喊話民進黨政府，盡早開放上海跟福建民眾到台灣本島旅行。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人張晗13日再度喊話民進黨政府，盡早開放上海跟福建民眾到台灣本島旅行。（記者廖士鋒／攝影）

東方航空計畫7月1日開通成都直航台中航線，大陸國台辦表示，東航恢復直飛是大陸方面積極作為，今年4月兩岸航線運輸旅客64.1萬人次，客座率超過85%，數據清楚表明兩岸民眾往來需求旺盛，喊話賴政府「滿足兩岸民眾的出行需求」。國台辦也再度喊話，「我們已經宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊試點，希望台灣有關方面順應民意，盡早開放」。

大陸國台辦13日上午記者會上，本報記者詢問，前幾日有四川媒體報導東航計畫7月1日開通成都直航台中航線，這部分的工作是否需要台灣的民航局許可？先前是否有依循民航「小兩會」機制討論，以及申請時間問題。就此，國台辦發言人張晗做出上述回應。

張晗強調，我們始終不遺餘力推動恢復兩岸航線航點。東方航空計畫自7月1日起恢復執飛成都直航台中航線，是大陸方面積極作為，回應廣大台灣同胞出行的具體舉措。

她說明，今年4月兩岸共同執行空中客運直航往返航班3,140班，運輸旅客64.1萬人次，旅客數量較去年同期增長14%，兩岸航空公司平均客座率超過85%。這些數據「清清楚楚地表明，兩岸民眾往來需求旺盛，要交流、要恢復航線航班的呼聲強烈」。她呼籲，民進黨當局應順應民意，「正視市場規律，滿足兩岸民眾的出行需求」。

此外，「五一」假期大陸遊客到金馬旅遊，張晗表示，據不完全統計，今年五一假期期間，兩岸小三通客運航線共計發送旅客約3.29萬人次，同比增長10.57%；大陸居民赴金門旅遊近5,000人次。民進黨當局應正視島內（指台灣內部）業界呼聲和民眾需求，摒棄政治操弄，儘快解除人為障礙，推動兩岸旅遊交流早日恢復正常。

就上海民眾到金、馬旅遊，張晗說，4月29日上海市文旅局就上海居民赴金門馬祖旅遊作出安排，這是今年2月國共兩黨智庫論壇成果具體落實。近期，兩岸旅遊業界已經開始互訪考察，為後續兩岸旅遊交流合作鋪路。她強調，「我們已經宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊（自由行）試點，希望台灣有關方面順應民意，盡早開放，為實現兩岸人員往來交流正常化和各領域交流合作常態化創造條件。」

另就近日陸委會再度公布，4月接獲通報，有2名公務員赴陸旅遊，深夜被當地國安人員在下榻旅館房間內盤查，詢問個人資料、檢查手機內容等。張晗回應，「2025年台灣同胞來大陸近500萬人次，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸不必有任何顧慮，完全可以高高興興來，平平安安回」，「民進黨當局出於政治私利，惡意炒作，造謠抹黑大陸，企圖製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。」

針對中共十項措施發布滿月的後續舉措，張晗回應，十項措施發布以來，我們秉持兩岸一家親的理念，聚焦島內民生需求，在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎之上，「積極會同有關部門、地方研究，推進相關政策落實、落細，堅持以交流融合增進民生福祉，爭取讓兩岸同胞早謀其利，共用其好。」她並喊話民進黨政府，應順應島內民意，回應業界呼聲，取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。

國台辦 東航 福建

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