川普會前王毅與巴基斯坦外長通話 挺巴「加大斡旋」美伊談判

大陸外交部長王毅12日晚與巴基斯坦副總理兼外長達爾通話，王毅肯定巴方促成美伊談判、並延長停火。雙方強調將深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，並在多邊平台共同維護多邊主義。

據大陸外交部網站，王毅12日晚間與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通電話。達爾介紹巴方斡旋伊朗與美國接談近期情況，並期待同中方加強協調配合。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊談判並延長臨時停火，希望巴方保持信心、加大斡旋，並將繼續支持巴方的調解並為此做出自己的努力。

王毅表示，中巴兩國要密切高層交往，加強戰略溝通，鞏固鐵桿友誼，推進務實合作，更好維護彼此核心利益和中巴共同利益，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係邁上新台階，雙方應在多邊平台發出正義聲音，共同捍衛多邊主義。

達爾表示，願同中方深化全方位合作，密切多邊協作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係取得新發展。

美伊代表團曾於4月在巴基斯坦舉行談判，但未能取得突破，雙方持續透過巴基斯坦交換多份提案，希望推動和平方案，但目前談判仍陷僵局。美國總統川普在今天啟程前往中國訪問前表示，他將與中國國家主席習近平就伊朗問題進行「長談」。