快訊

川普證實「偉大的黃仁勳」隨行訪中！預告見習近平首先提1要求

MLB／大谷5月首轟、本季第7轟來了！ 山本由伸前5局挨3轟陷入落後

他收千元帳單花8分鐘讓AI取消訂閱！半小時退款成功細節曝光 網跪求名稱

聽新聞
0:00 / 0:00

川普會前王毅與巴基斯坦外長通話 挺巴「加大斡旋」美伊談判

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
今年3月31日，大陸外長王毅（右）在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談。（新華社資料照）
今年3月31日，大陸外長王毅（右）在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行會談。（新華社資料照）

大陸外交部長王毅12日晚與巴基斯坦副總理兼外長達爾通話，王毅肯定巴方促成美伊談判、並延長停火。雙方強調將深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，並在多邊平台共同維護多邊主義。

據大陸外交部網站，王毅12日晚間與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）通電話。達爾介紹巴方斡旋伊朗與美國接談近期情況，並期待同中方加強協調配合。

王毅重申中方原則立場，讚賞巴方促成美伊談判並延長臨時停火，希望巴方保持信心、加大斡旋，並將繼續支持巴方的調解並為此做出自己的努力。

王毅表示，中巴兩國要密切高層交往，加強戰略溝通，鞏固鐵桿友誼，推進務實合作，更好維護彼此核心利益和中巴共同利益，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係邁上新台階，雙方應在多邊平台發出正義聲音，共同捍衛多邊主義。

達爾表示，願同中方深化全方位合作，密切多邊協作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係取得新發展。

美伊代表團曾於4月在巴基斯坦舉行談判，但未能取得突破，雙方持續透過巴基斯坦交換多份提案，希望推動和平方案，但目前談判仍陷僵局。美國總統川普在今天啟程前往中國訪問前表示，他將與中國國家主席習近平就伊朗問題進行「長談」。

巴基斯坦 王毅 伊朗

延伸閱讀

川習會前…習會塔吉克總統 簽睦鄰條約

美伊談判框架 聚焦區域所有戰線終戰

美聯：川習會聚焦台灣、關稅、伊朗 恐難有突破

川習會在即 美中一致反對荷莫茲海峽收過路費

相關新聞

川普會前王毅與巴基斯坦外長通話 挺巴「加大斡旋」美伊談判

大陸外交部長王毅12日晚與巴基斯坦副總理兼外長達爾通話，王毅肯定巴方促成美伊談判、並延長停火。雙方強調將深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，並在多邊平台共同維護多邊主義。

川習會談美國軍售台灣？大陸國台辦記者會六度表態「堅決反對」軍售

美國總統川普將於今日抵達北京訪問，台灣議題、特別是美國對台軍售議題備受關注。大陸國台辦在記者會上表示六度表態「堅決反對」美國與台灣開展任何軍事聯繫、軍售台灣，並公開敦促美國停止售台武器。

川習會前陸官媒揭中美聯合發布「這事」 稱「依然具備合作能力」

中國大陸與美國近日聯手偵破跨國販毒案，並同步公布案情。大陸官媒稱，這是近年少見的中美聯合發布案例，顯示雙方執法體系已建立一定互信，唯有務實路徑才有效果；中國大陸駐美大使謝鋒則呼籲，美方停止在芬太尼問題上「甩鍋推責」。

賴總統哥本哈根民主峰會談話 陸國台辦用「17個字」形容

近日賴總統以錄影方式於第9屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說，他說，台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變台灣參與國際社會的決心。對此大陸國台辦13日批評，這是「煽動兩岸對立對抗，從事分裂國家的行徑」。

陸國台辦喊話「台灣有關方面」：盡早開放福建上海遊客到台灣本島

東方航空計畫7月1日開通成都直航台中航線，大陸國台辦表示，東航恢復直飛是大陸方面積極作為，今年4月兩岸航線運輸旅客64.1萬人次，客座率超過85%，數據清楚表明兩岸民眾往來需求旺盛，喊話賴政府「滿足兩岸民眾的出行需求」。國台辦也再度喊話，「我們已經宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台本島個人遊試點，希望台灣有關方面順應民意，盡早開放」。

春哥侃陸／川習會這一局 先看三張明牌、兩張暗牌

美國總統川普訪問北京，核心議程是川習會。今次川習會相當特別，僅日程安排就前所未有，內容方面也預期為要具轉折意義。川普作為「交易型總統」，想作些什麼交易一早就被一條條列出，但北京想換什麼牌，原來的最大懸念台灣問題，可能不在公開會晤中作為牌來打，反而要另外去看三張明牌、兩張暗牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。