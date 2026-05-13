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川習會談美國軍售台灣？大陸國台辦記者會六度表態「堅決反對」軍售

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人張晗13日多次回應美國對台軍售議題，都表態「堅決反對」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人張晗13日多次回應美國對台軍售議題，都表態「堅決反對」。（記者廖士鋒／攝影）

美國總統川普將於今日抵達北京訪問，台灣議題、特別是美國對台軍售議題備受關注。大陸國台辦在記者會上表示六度表態「堅決反對」美國與台灣開展任何軍事聯繫、軍售台灣，並公開敦促美國停止售台武器。

近日立法院機構通過上限由1.25兆元降為7,800億元的軍購特別條例。大陸國台辦發言人、港澳局局長張晗13日上午主持記者會時，對此評價稱，我們堅決反對台美軍事勾連，民進黨當局所謂「防務安全」包藏著「以武謀獨、以武拒統」的種種禍心，其大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，甘當美國的提款機，損害台灣民眾的切身利益，破壞台海的和平穩定。

她重申，「我們解決台灣問題，完成國家統一的決心堅如磐石，能力堅不可摧。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，買再多的武器都是螳臂當車，只會讓台獨加速敗亡，受到歷史和正義的審判」。

記者會後半段有多家台灣媒體詢問川習會議題。

就美國國務卿魯比歐說川普將與習近平討論台灣議題，且立法院單獨通過7,800億元預算，與原先版本的1.25兆元有落差，美國國務院表示是對中共讓步。張晗回應說，「台灣問題是中國核心利益中的核心，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守美國歷屆政府在台灣問題上所做承諾，是美方應盡的國際義務。」

她強調大陸維護國家統一和領土完整的決心堅定不移。「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，為一己私利甘當棋子，終究逃不出變成棄子的命運。要維護台海和平穩定，就必須反對台獨」。她也指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。「我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，停止售台武器，不要向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

本報記者提問，川習會上大陸是否會針對美國的軍售問題，具體拿出方式跟美方施壓？張晗回應，「台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，我們堅決反對美國同中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的明確的，要維護台海和平穩定，就必須反對台獨」。

包含英國獨立電視台都派記者到場提問，川習會是否提及美國軍售台灣議題。而張晗在整場記者會上，六度表態「堅決反對」美國向台灣出售武器。

川習會 國台辦 軍售

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