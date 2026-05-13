川習會前陸官媒揭中美聯合發布「這事」 稱「依然具備合作能力」

中國大陸與美國近日聯手偵破跨國販毒案，並同步公布案情。大陸官媒稱，這是近年少見的中美聯合發布案例，顯示雙方執法體系已建立一定互信，唯有務實路徑才有效果；中國大陸駐美大使謝鋒則呼籲，美方停止在芬太尼問題上「甩鍋推責」。

據大陸央廣總台旗下新媒體「玉淵譚天」12日報導，大陸公安部11日表示，中美聯手偵破跨國販毒案，美方隨後也披露相關案件進展。據稱，這是近年來中美第一次做此類聯合發布，並且是美方提供部分關鍵線索，中方完成抓捕。

該文稱，過去幾年中美禁毒合作機制曾因美方的原因一度受到影響，但在具體執法層面的合作未完全中斷，目前中美禁毒合作涉及合作意願、具體辦案與協作偵破、遣返等層面，能完成這樣的合作，意味雙方執法體系已經建立起相當程度互信。

該文續指，芬太尼問題本來是中美可以深化合作的領域。但美方試圖把國內毒品治理責任不斷向外轉移。結果證明這條路並沒有真正解決美國自身的問題。回到執法合作、情報交換、聯合辦案這樣的務實路徑上，才真正取得效果。

該文強調，中美在芬太尼議題要合作，需要有互信與合作的誠意、真正推動問題解決的執行力、穩定持續的溝通機制與程序。即便中美之間存在競爭和分歧，但在禁毒或其他領域，兩國依然有現實合作需求，也依然具備合作能力。

另，大陸駐美大使謝鋒近日接受美媒《新聞周刊》（Newsweek）專訪被問到芬太尼問題時表示，美國芬太尼危機不是中國造成的，但中方始終盡最大努力提供協助。美方應該珍視中方善意，公正看待雙方合作成效，停止在芬太尼問題上甩鍋推責，不得加徵芬太尼關稅替代性關稅，盡快將中國移出所謂「主要毒品來源國」清單。